　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

農水署桃管處與PCB大廠臻鼎合作　桃園青埔興建企業總部

▲農水署桃管處與PCB大廠臻鼎合作，於青埔興建企業總部。（圖／新聞處提供）

▲農水署桃管處與PCB大廠臻鼎合作，於青埔興建企業總部。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為活化土地資產，行政院農田水利署桃園管理處於今年3月公告辦理「桃園市中壢區青平段25、26地號」2筆土地設定地上權招商、評選，最終由「臻鼎科技」得標，5日在桃園市長張善政見証下，於中壢區進行「桃園農田水利事業作業基金高鐵站前土地設定地上權案」簽約典禮。

張市長表示，臻鼎科技是台灣PCB產業龍頭，將於此黃金地段興建企業總部，相信必能有助於PCB產業發展得更好，成為桃園與台灣的驕傲；包括手機、電腦、車用晶片等，印刷電路板都是其中不可或缺的一部分，而桃園是台灣PCB產業的重鎮，也是全球印刷電路板產業動見觀瞻的城市，臻鼎科技多年在桃園深耕，打造出亮麗實績，在業界保持領先地位。

▲農水署桃管處與PCB大廠臻鼎合作，於青埔興建企業總部。（圖／新聞處提供）

近年雖歷經疫情，其經營成績依然扶搖直上，他身為桃園的大家長，對於優秀的企業在桃園蓬勃發展，感到於有榮焉；而PCB產業未來會面臨許多挑戰，包括擴廠土地不足、ESG等企業社會責任與環境保護等議題，臻鼎科技作為PCB產業領頭羊，相信能夠樹立標竿，成為其他產業效法、學習的目標，市府團隊也會全力協助。

行政院農田水利署長蔡昇甫表示，臻鼎科技立足台灣、布局全球，本次與農水署合作，將在高鐵桃園站前興建企業總部，本案地上權存續時間為70年，預計權利金及租金可達15億，除能促進都市發展，也能為企業帶來更好的成績，並為桃園的產業與經濟注入動能，提供更多優質工作機會，更讓台灣西部的科技廊帶蓬勃發展。

臻鼎科技董事長沈慶芳表示，PCB是台灣第三大製造業，也是桃園最大的製造業，相關產業鏈約有400家、從業人員約6萬人，桃園PCB產業產值約佔全球28.8%、佔台灣逾8成，桃園可說是台灣PCB產業的故鄉，期盼臻鼎科技未來在高鐵桃園站前建立的企業總部，能成為企業立足桃園的據點，整合營運中心、財務中心等部門，未來招募更多優秀人才，讓PCB產業進一步升級、整合，為台灣及桃園的經濟帶來更大的貢獻。

包括市議員許更生、農水署長蔡昇甫、農水署桃園管理處處長何明光、農水署石門管理處長林昆賢、前行政院長暨臻鼎最高經營顧問毛治國、市府參事黃治峯、都發局長江南志、經發局長張誠、建管處長邱英哲、中壢區長李日強、中原大學董事長張光正、中原大學校長李英明、元智大學校長廖慶榮、國立清華大學副校長簡禎富、臻鼎科技董事長沈慶芳、戴德梁行董事長顏炳立與各公司代表等均一同出席簽約典禮。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
天母知名百貨驚見摸陰狼！5歲女童下體遭襲...大哭：那邊好痛
快訊／教育部宣布「3所學校」勒令停招
快訊／下班小心雨彈！11縣市「豪大雨特報」
烏來泛舟男失聯第2天！父母悲痛揮衣喚兒回家
怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人
快訊／高雄三民區墜樓！女「7F墜下」無生命跡象
今半個台灣「雷雨到入夜」　周末雨區會更大！熱帶低壓估周四生成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園清潔隊員招考完成體能測驗　6／18第二階段筆試

桃竹苗分署青艦計畫攜手春源鋼鐵　138名年輕人加入留任率100%

農水署桃管處與PCB大廠臻鼎合作　桃園青埔興建企業總部

香山某畜牧場排放廢水　竹市環保局開罰、要求改善

醫療集團董座美和科技大學演講　贈100萬弱勢學生助學金

2023台東管樂聯合發表會　5校共同合奏多元風格樂曲

竹市微型圖書館7月起增2處　電子書閱讀場域升級至16處

提升全球能見度並與國際接軌　台東「FUN膽說英語」推動6年

佛光山基金會贈3240公益米　助中市弱勢家戶溫暖過端午

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

桃園清潔隊員招考完成體能測驗　6／18第二階段筆試

桃竹苗分署青艦計畫攜手春源鋼鐵　138名年輕人加入留任率100%

農水署桃管處與PCB大廠臻鼎合作　桃園青埔興建企業總部

香山某畜牧場排放廢水　竹市環保局開罰、要求改善

醫療集團董座美和科技大學演講　贈100萬弱勢學生助學金

2023台東管樂聯合發表會　5校共同合奏多元風格樂曲

竹市微型圖書館7月起增2處　電子書閱讀場域升級至16處

提升全球能見度並與國際接軌　台東「FUN膽說英語」推動6年

佛光山基金會贈3240公益米　助中市弱勢家戶溫暖過端午

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

全聯年中慶來了！婆媽必買「第2件5折」、裸賣蔬果買多省多

ASTRO文彬悼念空間將長期開放！經紀公司曝新地點：只收信件、紙條

統一獅臺南400主題球衣大橘再現！搶先收藏

人工電子耳「雙側」植入7／1起放寬！　聽損兒家庭年省逾百萬

她一年看診6次！狂拉肚子　冰箱用法「這5種超NG」：細菌增十倍

《花不棄》黃心娣世新碩士畢業了！同班同學驚見「大咖女星」

桃園清潔隊員招考完成體能測驗　6／18第二階段筆試

桃竹苗分署青艦計畫攜手春源鋼鐵　138名年輕人加入留任率100%

回收寶特瓶做愛心傘！中信跨企業做6000支　可免費借還

時空旅人？82年前照片驚見「墨鏡潮男揹相機」　專家揪3點破解真相

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

地方熱門新聞

4男女半夜偷水洗蛤蜊　屋主開門氣炸

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

重機橫停門口怎麼辦？店家求助中壢警獲解決

桃園「靜桃專案」　網友狂讚副市長這句話

24萬包私菸全銷毀　市價1700萬

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

勿點擊停車欠費詐騙簡訊

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

二王公墓遷墓李鎮國要求移置遊蕩犬

大里夏田產業園區　二階環評審查通過

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

更多熱門

相關新聞

牙醫師熱衷收藏古瓷　成立「文雍閣」

牙醫師熱衷收藏古瓷　成立「文雍閣」

年輕的執業牙醫師張朝富、從小就對歷史文化及收藏有濃厚的興趣，自小學時代的集郵到收藏各式隕石、半寶石等物件；多年前，確立了以中國古瓷為主要系統的收藏方向。在逐步收藏的過程中，發現其具備著豐富的藝術和文化內涵；不僅提升自己的知識和眼光，更在忙碌的工作之餘，給生活帶來很多趣味，因而樂此不疲！

看「興富發微電影」抽雅樂軒住宿券

看「興富發微電影」抽雅樂軒住宿券

免出國　快來桃園青埔Xpark體驗日式傳統新年

免出國　快來桃園青埔Xpark體驗日式傳統新年

青埔一個月嗨翻天　桃捷跨年41小時不打烊

青埔一個月嗨翻天　桃捷跨年41小時不打烊

2022國慶晚會桃園登場　暢遊青埔景點報您知

2022國慶晚會桃園登場　暢遊青埔景點報您知

關鍵字：

農水署桃管處PCB臻鼎桃園青埔

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

鍾明軒惹惱廠商！

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

日本環球侏羅紀公園乘船遊9月起閉園

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面