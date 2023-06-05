農水署桃管處與PCB大廠臻鼎合作　桃園青埔興建企業總部

▲農水署桃管處與PCB大廠臻鼎合作，於青埔興建企業總部。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為活化土地資產，行政院農田水利署桃園管理處於今年3月公告辦理「桃園市中壢區青平段25、26地號」2筆土地設定地上權招商、評選，最終由「臻鼎科技」得標，5日在桃園市長張善政見証下，於中壢區進行「桃園農田水利事業作業基金高鐵站前土地設定地上權案」簽約典禮。

張市長表示，臻鼎科技是台灣PCB產業龍頭，將於此黃金地段興建企業總部，相信必能有助於PCB產業發展得更好，成為桃園與台灣的驕傲；包括手機、電腦、車用晶片等，印刷電路板都是其中不可或缺的一部分，而桃園是台灣PCB產業的重鎮，也是全球印刷電路板產業動見觀瞻的城市，臻鼎科技多年在桃園深耕，打造出亮麗實績，在業界保持領先地位。

近年雖歷經疫情，其經營成績依然扶搖直上，他身為桃園的大家長，對於優秀的企業在桃園蓬勃發展，感到於有榮焉；而PCB產業未來會面臨許多挑戰，包括擴廠土地不足、ESG等企業社會責任與環境保護等議題，臻鼎科技作為PCB產業領頭羊，相信能夠樹立標竿，成為其他產業效法、學習的目標，市府團隊也會全力協助。

行政院農田水利署長蔡昇甫表示，臻鼎科技立足台灣、布局全球，本次與農水署合作，將在高鐵桃園站前興建企業總部，本案地上權存續時間為70年，預計權利金及租金可達15億，除能促進都市發展，也能為企業帶來更好的成績，並為桃園的產業與經濟注入動能，提供更多優質工作機會，更讓台灣西部的科技廊帶蓬勃發展。

臻鼎科技董事長沈慶芳表示，PCB是台灣第三大製造業，也是桃園最大的製造業，相關產業鏈約有400家、從業人員約6萬人，桃園PCB產業產值約佔全球28.8%、佔台灣逾8成，桃園可說是台灣PCB產業的故鄉，期盼臻鼎科技未來在高鐵桃園站前建立的企業總部，能成為企業立足桃園的據點，整合營運中心、財務中心等部門，未來招募更多優秀人才，讓PCB產業進一步升級、整合，為台灣及桃園的經濟帶來更大的貢獻。

包括市議員許更生、農水署長蔡昇甫、農水署桃園管理處處長何明光、農水署石門管理處長林昆賢、前行政院長暨臻鼎最高經營顧問毛治國、市府參事黃治峯、都發局長江南志、經發局長張誠、建管處長邱英哲、中壢區長李日強、中原大學董事長張光正、中原大學校長李英明、元智大學校長廖慶榮、國立清華大學副校長簡禎富、臻鼎科技董事長沈慶芳、戴德梁行董事長顏炳立與各公司代表等均一同出席簽約典禮。