　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台唯一教學目的智能攝影棚　世新大學攜手新北協拍辦理工作坊

圖一：新北市副市長劉和然親身體驗LED智能虛擬實境拍攝模式。（圖／世新大學提供）

▲ 新北市副市長劉和然親身體驗LED智能虛擬實境拍攝模式。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

持續領銜傳播教育創新的世新大學，擁有全台最大混合實境智能攝影棚，培育眾多虛擬攝製、視覺特效人才，今（28）日首度跨界與新北協拍中心合作舉辦「LED 智能攝影棚工作坊」，吸引眾多有志從事影視產業發展的人才參加，吸收產業新知、體驗媲美好萊塢的最新拍攝技術。

圖二：世新大學與新北協拍中心合作舉辦「LED 智能攝影棚工作坊」。（圖／世新大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世新大學與新北協拍中心合作舉辦「LED 智能攝影棚工作坊」。

過去在電影中經常可見的穿山越嶺、飛車追逐，甚至是飛簷走壁等驚險畫面，不再限於實景涉險才能拍攝，現在透過LED智能攝影技術也能完成精彩刺激、身歷其境的擬真影音效果，跟上最新的影視技術腳步。此技術在亞洲也受到重視，國內有不少劇組已經開始運用，影視產業也在陸續建置，但唯一以教學為目的、探究藝術科技專業，僅有世新大學的LVS智能攝製基地（LED Virtual Stage）。

圖三：世新大學校長陳清河（左二）、廣電系主任葉基固（右一）向新北市副市長劉和然（右二）、新聞局長張愛晶（左一）介紹棚內搭景。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（左二）、廣電系主任葉基固（右一）向新北市副市長劉和然（右二）、新聞局長張愛晶（左一）介紹棚內搭景。

「LED 智能攝影棚工作坊」由橫跨產學界的世新專業師資帶領學員一窺智能攝影棚秘辛，近距離認識這項顛覆以往影視製作模式的技術原理，一一體驗環境擬真光源、色彩、影像反射等元素可即時完成的特性，以及即時影像追蹤攝影設備，並觀賞多部世新師生共創及產學合作的作品，參與工作坊的民眾不僅在案例分析時目不轉睛，更在體驗環節中不時驚嘆畫面就像真的一樣！

圖四：新北市副市長劉和然（左三）特地出席「LED 智能攝影棚工作坊」開幕式。（圖／世新大學提供）

▲ 新北市副市長劉和然（左三）特地出席「LED 智能攝影棚工作坊」開幕式。

致力培養全方位跨域人才的世新大學，以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，深受學生、家長與企業青睞。世新大學校長陳清河表示，智能攝影棚建立至今仍不斷優化、翻新，「我們要很誠懇地去培養真正有實力、有作為的傳播人才。」看見眾多校內外學員熱情參與工作坊，陳清河也期待未來投入更多負有社會責任意義的計畫，不僅培育校內學生，也協助社會人士，讓影視拍攝更多元化、更多可能性。

新北市政府跟世新大學舉辦智能攝影棚工作坊，就是看重世新深厚且饒富創新的教育精神，新北市副市長劉和然也親身體驗虛擬實境的拍攝模式，並期許致力推動影視產業發展的新北市，未來持續透過公私協力的方式，讓新北市往影視城市目標邁進。新北市新聞局長張愛晶表示，很開心這次能與世新大學合作舉辦工作坊，將最新的影視產業拍攝技術帶給大家，不僅是提供給影視團隊，一般民眾與相關科系學子也都有機會一探究竟，同時更加了解世新大學的頂尖環境。

圖五：世新大學與新北協拍中心合作舉辦工作坊，向學員介紹LED智能攝影技術。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學與新北協拍中心合作舉辦工作坊，向學員介紹LED智能攝影技術。

ET快訊
杜蘇芮吹斷大樹！樹幹「貫穿民宅」驚悚畫面曝
快訊／蔣絜安論文抄襲　請辭獲准
星宇飛機疑似曼谷重落地　公司回應了
卡努颱風接力！氣象局曝「靠台關鍵」
股民注意！「這15檔」並列注意股
ATM按鍵沒有「9」！　全場一看發抖：根本不敢用
AV導演驚爆YT圈黑幕「腿開就30萬」　網美被包養：做黑的很

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

省4800！衛福部8月新制推免費心理諮商　1年可3次「適用年齡層曝」

杜蘇芮颱風農業災損逾5千萬！花蓮金額最高　西瓜香蕉最嚴重

星宇航空飛機疑似曼谷重落地　機上178旅客皆平安

卡努颱風接力！下周一轉彎角度成「靠台」關鍵　氣象局曝海警機率

颱風災損可減稅！車輛報廢免徵「限30日內申請」　3步驟一次看

全台唯一教學目的智能攝影棚　世新大學攜手新北協拍辦理工作坊

興大校長薛富盛接環境部長　環團籲：以客觀專業面對四接爭議

接首任農業部長　陳吉仲：繼續拓展農政業務與創新

台大醫學院畢業「北漂哥卻心累」　5條路猶豫了：該重考？

12星座「最新一周運勢」！雙魚小心惹麻煩　獅子有甜蜜約會

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

省4800！衛福部8月新制推免費心理諮商　1年可3次「適用年齡層曝」

杜蘇芮颱風農業災損逾5千萬！花蓮金額最高　西瓜香蕉最嚴重

星宇航空飛機疑似曼谷重落地　機上178旅客皆平安

卡努颱風接力！下周一轉彎角度成「靠台」關鍵　氣象局曝海警機率

颱風災損可減稅！車輛報廢免徵「限30日內申請」　3步驟一次看

全台唯一教學目的智能攝影棚　世新大學攜手新北協拍辦理工作坊

興大校長薛富盛接環境部長　環團籲：以客觀專業面對四接爭議

接首任農業部長　陳吉仲：繼續拓展農政業務與創新

台大醫學院畢業「北漂哥卻心累」　5條路猶豫了：該重考？

12星座「最新一周運勢」！雙魚小心惹麻煩　獅子有甜蜜約會

法國男「極限運動失手」68樓墜落身亡　天然氣管遭波及撞斷

2023桃園觀音菩薩文化節　壽山巖觀音寺登場

省4800！衛福部8月新制推免費心理諮商　1年可3次「適用年齡層曝」

主席家鄉沒人選！吳欣盈不選新竹　柯文哲自爆問妹妹意願遭拒絕

杜蘇芮颱風農業災損逾5千萬！花蓮金額最高　西瓜香蕉最嚴重

杜蘇芮強襲金門！4千多戶仍停電中　台電21人搭專機跨海支援搶修

杜蘇芮強襲吹斷大樹！樹幹「貫穿屋頂」插入民宅　驚悚畫面曝光

伸手摸胸曬鈔辣照被轉貼...網友謔「鬆鬆」　妹子一口氣告80人

星宇航空飛機疑似曼谷重落地　機上178旅客皆平安

遭爆台大國發所論文抄襲　蔣絜安請辭客家部主任獲准

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

生活熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

他砸150萬開拾汣茶屋！7天獲利驚人

未婚妻「想美美拍婚紗」竟暈船健身教練！他噴10萬綠爆

快訊／卡努颱風今晨生成！　暴風圈不排除接觸台灣北部

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

福原愛早江宏傑狠撕　日媒曝她最慘下場

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

更多

最夯影音

更多
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面