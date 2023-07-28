全台唯一教學目的智能攝影棚　世新大學攜手新北協拍辦理工作坊

▲ 新北市副市長劉和然親身體驗LED智能虛擬實境拍攝模式。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

持續領銜傳播教育創新的世新大學，擁有全台最大混合實境智能攝影棚，培育眾多虛擬攝製、視覺特效人才，今（28）日首度跨界與新北協拍中心合作舉辦「LED 智能攝影棚工作坊」，吸引眾多有志從事影視產業發展的人才參加，吸收產業新知、體驗媲美好萊塢的最新拍攝技術。

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▲ 世新大學與新北協拍中心合作舉辦「LED 智能攝影棚工作坊」。

過去在電影中經常可見的穿山越嶺、飛車追逐，甚至是飛簷走壁等驚險畫面，不再限於實景涉險才能拍攝，現在透過LED智能攝影技術也能完成精彩刺激、身歷其境的擬真影音效果，跟上最新的影視技術腳步。此技術在亞洲也受到重視，國內有不少劇組已經開始運用，影視產業也在陸續建置，但唯一以教學為目的、探究藝術科技專業，僅有世新大學的LVS智能攝製基地（LED Virtual Stage）。

▲ 世新大學校長陳清河（左二）、廣電系主任葉基固（右一）向新北市副市長劉和然（右二）、新聞局長張愛晶（左一）介紹棚內搭景。

「LED 智能攝影棚工作坊」由橫跨產學界的世新專業師資帶領學員一窺智能攝影棚秘辛，近距離認識這項顛覆以往影視製作模式的技術原理，一一體驗環境擬真光源、色彩、影像反射等元素可即時完成的特性，以及即時影像追蹤攝影設備，並觀賞多部世新師生共創及產學合作的作品，參與工作坊的民眾不僅在案例分析時目不轉睛，更在體驗環節中不時驚嘆畫面就像真的一樣！

▲ 新北市副市長劉和然（左三）特地出席「LED 智能攝影棚工作坊」開幕式。

致力培養全方位跨域人才的世新大學，以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，深受學生、家長與企業青睞。世新大學校長陳清河表示，智能攝影棚建立至今仍不斷優化、翻新，「我們要很誠懇地去培養真正有實力、有作為的傳播人才。」看見眾多校內外學員熱情參與工作坊，陳清河也期待未來投入更多負有社會責任意義的計畫，不僅培育校內學生，也協助社會人士，讓影視拍攝更多元化、更多可能性。

新北市政府跟世新大學舉辦智能攝影棚工作坊，就是看重世新深厚且饒富創新的教育精神，新北市副市長劉和然也親身體驗虛擬實境的拍攝模式，並期許致力推動影視產業發展的新北市，未來持續透過公私協力的方式，讓新北市往影視城市目標邁進。新北市新聞局長張愛晶表示，很開心這次能與世新大學合作舉辦工作坊，將最新的影視產業拍攝技術帶給大家，不僅是提供給影視團隊，一般民眾與相關科系學子也都有機會一探究竟，同時更加了解世新大學的頂尖環境。

▲ 世新大學與新北協拍中心合作舉辦工作坊，向學員介紹LED智能攝影技術。