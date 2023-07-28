颱風來襲樹倒阻礙交通　屏東里港警徒手移樹...迅速排除

▲里港警分局迅速排除路障 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

受杜蘇芮颱風來襲影響，屏東里港分局轄內發生3起路樹倒塌案件，轄區員警獲報後立即馳赴現場，發現路樹傾倒佔用雙向車道，警方迅速將障礙物排除到路邊，並進行交通疏導，所幸均無造成人車受損。

大平、三和聯合服勤所警員曾豔秋、黃雍程於今(28)日3時48分許接獲110轉報，里港鄉里港市場附近道路有路樹倒塌案。曾、黃員二員馳抵現場，發現一棵檳榔樹橫倒路中佔用雙向車道。當時天色漆黑雨勢增大，曾、黃二員擔心造成鄉親危險，兩人冒雨徒手將檳榔樹移置路旁，迅速排除交通障礙。

早上5時33分許，大平、三和聯合服勤所再度接獲110報案，里港鄉土庫台糖加油站附近產業道路亦有路樹倒塌。副所長王景宗、警員曾艷秋獲報迅速前往，發現一根大竹子傾倒，佔用整個車道導致車輛無法通行，立即將障礙物排除到路旁。

鹽埔分駐所警員楊勝傑、李虹緒於早上10時許主動轄區查看有無災害，在鹽埔鄉往仕絨產業道路路段發現一棵香蕉樹因狂風暴雨倒塌，阻礙道路通行，迅速排除障礙，確保鄉親通行安全。

里港警分局分局長何明祥肯定同仁颱風夜不畏辛苦、冒雨執勤，並配合屏東縣政府及各鄉公所積極防災，以保護轄區居民安全，並提醒民眾，颱風侵襲雨勢不斷，行駛於道路應注意車前狀況；如發現有道路坍方、路樹倒塌或土石流等災情，切勿勉強通過，可撥打110或當地派出所電話，警方將聯繫相關單位儘速排除。