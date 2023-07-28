6公尺千里眼、順風耳！紙風車重作佈景道具　為城市舞台40周年開幕

▲紙風車劇團《順風耳的新香爐》將在台北城市舞台40周年開幕慶系列活動首檔演出。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

台北城市舞台迎接40周年，近來修整後重新開幕，7月28日～30日將由紙風車劇團《順風耳的新香爐》作為開幕系列活動首檔演出。劇團表示，這齣戲的舞台佈景、道具經歷過2020年倉庫大火燒毀，全部重新製作，音樂、服裝也再提升，其中6公尺的千里眼、順風耳，搭配動畫與劇場特效，將帶給孩子全新驚喜。

紙風車推出《順風耳的新香爐》，改編自知名兒童文學作家李潼的作品，是台灣原創的故事，也是將台灣民間信仰的神仙人格化的創意作品。這齣戲經過倉庫的大火，所有舞台佈景、道具化為烏有，因此全部重新製作，還打造高達6公尺的千里眼、順風耳，將在舞台大戰哼哈二將，搭配動畫與劇場特效，讓小朋友感受順風耳恢復神力的驚喜。28日周五首演當天晚上6點半開始，紙風車更安排熱鬧的開幕活動，迎接第一批觀眾進場看戲。

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▲紙風車劇團《順風耳的新香爐》改編自知名兒童文學作家李潼的作品。（圖／紙風車劇團提供）

製作人任建誠表示，所有的創作都要與時俱進，隨著社會發展調整，製作品質必須精進，才能吸引觀眾，讓孩子與家長能夠暫離手遊及網路。而總編導李永豐表示，這次全部重新製作，不僅視覺跟音樂做調整，在劇情上也都會創新，才有辦法更接近現代孩子的語言，不斷創新是紙風車一直以來的目標。

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）也表示，這次的演出是很難得的緣分，2000年他也想改編李潼的《再見天人菊》，「結果沒有改成，2004年他就走了，這次紙風車可以改編演出李潼的作品，算是完成了心中的遺憾。」

▲除了舞台佈景、道具全部重新製作，視覺、音樂也做調整，劇情上也會創新。（圖／紙風車劇團提供）



紙風車提到，此次重新製作，也如同故事中順風耳在尋找香爐的過程，遭遇不少困難。疫情過後藝文市場的改變，加上製作規模龐大，就算票房全滿也無法支撐，所幸企業及時贊助；而製作過程中更發現佈景、道具、彩繪師傅等人力皆有青黃不接的狀況，是許多表演藝術團隊疫情之後共同的困難。

▲紙風車劇團《順風耳的新香爐》將在台北城市舞台40周年開幕慶系列活動首檔演出。（圖／紙風車劇團提供）



儘管如此，劇團也持續推出「藝術待用券」推動藝術平權，讓觀眾透過購買藝術待用券，支持平時沒機會進劇場的孩子看演出，今年《順風耳的新香爐》規劃700張藝術待用券的座位，數量和之前演出相比多達2倍以上，將邀請兒童福利聯盟文教基金會、心路社會福利基金會、財團法人罕見疾病基金會、台北市恩加貧困家庭協會⋯等23個社福團體的孩子看戲。另也有超過百位民眾申請領用，陪伴孩子一起看戲。

配合城市舞台40周年開幕活動，今（28）日晚間6點半開始，紙風車更於城市舞台的戶外空間，安排熱鬧的開場表演。