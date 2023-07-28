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「我兒很乖」卻醉駕夜飆撞死單親爸　她為枉死兒出庭拒與兇手同框

▲▼律師何仁崴（左）與游敏傑開完庭受訪表示，被害人王男的母親不在乎李佳修所提和解金額，但希望維持國民法官參審本案。（圖／記者黃哲民攝）

▲王姓單親爸遭李佳修無照酒駕撞死，王母委任律師何仁崴（左）與游敏傑參與審理，替枉死兒子討公道。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院首件國民法官參審個案，審理男子李佳修涉無照酒駕撞死王姓單親爸事件，過程中最煎熬的莫過於王母與李母，尤其喪子的王母作證聲淚俱下，令人鼻酸，她說兒子原本被認為活不過2歲，幸運長大並「努力活著」，沒想到就這樣被撞死，留下2歲幼女嗷嗷待哺，還被李男卸責開車急煞釀成事故，「我真的無法原諒他（李男）！」李母則說「我兒子品行不壞」。

本案起訴進入審理程序後，王母始終不在媒體前露面、都交由2位委任律師替她處理，李男聲請本案不採行國民法官參審，王母哽咽要求駁回李男的聲請，藉此告訴大眾「不要以為認罪就可以輕判，無論犯行有多惡劣！」王母更哭著說酒駕事件層出不窮，「不希望再有家庭跟我們一樣！」求法官「體諒家屬感受，給我們公正的審判！」

北院維持國民法官參審並開始審理後，王母坐在法庭的隔離室裡透過單面鏡旁聽，直到第2天審理時被傳訊作證，她終於現身坐上證人席應訊，但堅持不肯跟殺子兇手李男同框，審判長因此命李男離庭到候審室等待。

王母表示王男排行老大，還有1個弟弟與1個妹妹，她是單親媽媽，獨自扶養3名子女，一家人感情很好，王男出生後被診斷出先天膽道閉鎖，聽醫生說有這樣症狀的小孩「1/3活不過2歲，1/3需要一直就醫還需要換肝保命，只有剩下的1/3能幸運健康長大成人，我兒子就是那幸運的1/3！」

王母說，王男很早就知道要照顧自己身體，所以從小不吃生食，不吃芒果之類有毒素的食物，長大也不喝酒，「他很努力的活著」，也是家中支柱。王母說著說著聲淚俱下，悲嘆這麼珍惜生命的兒子，沒想到就這樣被酒駕撞死，留下2歲女兒嗷嗷待哺，王母說兒子也是單親家長、跟女兒很親，「手機裡都是女兒的照片」。

▲▼李佳修的親友（右側人群）在國民法官法庭外等候李男還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲李佳修的親友（右側人群）先前在北院國民法官法庭外等候李男還押。（資料照／記者黃哲民攝）

細數兒子生前點滴後，王母話鋒一轉，埋怨李男肇事後若沒襲警、奪槍這些脫序舉動，現場警員是否就能立刻發現她兒子被壓在翻覆的車下、是否就能及時送醫保命，「我對於這一點很介意」，且李男不反省自己，竟說她兒子開車急煞以致追撞，這種辯解造成二次傷害、讓人氣憤，「我真的無法原諒他！」

李母作證時極力護子，說「我兒子品行不壞」，兒子高中休學幫忙賺錢分攤家計，她從小教育兒子做人處事基本道理，小孩有做不對的地方，她會糾正。檢方問她是否知道李男讀國中時不交作業、不理會老師勸導，還曾因翻牆等違規，被學校記小過跟警告這些事。

李母說「不知道」兒子有這些紀錄，那時她經營熱炒店比較忙碌，她說兒子犯下本案後，她代替被羈押的兒子去王男靈堂上香道歉，送20萬元給王母表示歉意，後續也打電話關心，說著說著也哽咽起來，自稱「現在每天也好過不到哪裡去！要吃藥才能睡著」，但她強調仍會盡力彌補。

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