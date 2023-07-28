國民法官首度判決酒駕害命　刑度「中間偏重」呈現民間真實看法

▲台北地院國民法官參審李佳修酒駕肇事致人於死案，合議庭全體法官28日宣判後共同舉行記者會。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理李佳修涉無照酒駕撞死王姓單親爸一案，今（28日）做出國民法官參審此類案件全國首件判決，所用酒駕肇事致人於死罪歷經《刑法》多次修正第185條之3加重刑責，法定刑已達3年以上10年以下徒刑的高點，但實務案例鮮少判到中間值6年6月，主因是加入自首甚至情堪憫恕減刑，以及和解輕判等考量，最後多半落在3年多到4年半之間，本案國民法官將李男判刑7年2月，或許可一窺大眾對此罪應該判多重的看法。

李佳修案的辯護律師主張李男符合自首減刑條件，建請量處5年到6年徒刑，已比認定符合自首的實務案例判決結果要高，檢方認為李男不符合自首，具體求處7年半到9年徒刑，已達過半法定刑甚至接近封頂程度，過往實際案例中，判決這麼重的個案，以高雄男子黃子洋酒駕衝撞一家4口造成1死3傷，被判刑9年10月定讞最為人所知。

▲高雄男子黃子洋無照酒駕，撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

有酒駕前科的黃子洋（現年39歲），2021年12月26日晚間7點多，無照酒駕BMW轎車在高雄市愛河畔河東路與國民街口，高速衝撞過馬路的林姓夫妻一家4口，造成林男與2個女兒輕重傷、林妻不幸身亡。黃男酒測值高達1.24毫克，幾乎爛醉，被起訴涉犯殺人等罪嫌。

一審改依酒駕肇事致人於死罪判黃男7年10月徒刑，二審同樣不認定黃男犯行構成殺人罪，但加重改判為9年10月徒刑，最高法院今年（2023年）5月4日駁回上訴定讞，黃男已入監服刑。諷刺的是，黃男案發前在臉書PO文，痛罵政府不修法將酒駕致死行為依殺人罪起訴。

▲台北地院國民法官法庭座位銘牌。（圖／記者黃哲民攝）

我國《刑法》1999年增訂第185條之3，開始將酒駕行為入罪，可判刑1年以下，酒駕撞死人仍以過失致死罪論處，2008年修法僅將罰金從3萬元提高到15萬元。2011年10月發生新北市消防員執勤遭酒駕撞傷腿截肢事件，同年11月修法加重酒駕刑責為2年以下徒刑，並增訂酒駕致人於死可判刑1年以上7年以下的條文。

這次修法不久，2012年4月25日發生全國知名的葉少爺酒駕撞死人事件。家境富裕的葉冠亨當天一早酒駕賓士轎車，在高雄市中華三路超速撞到違規迴轉的垃圾車，再撞上晨運的李姓婦人，李女身首異處當場慘死，葉男同車陳姓友人也傷重不治，李女丈夫因傷心過度，事發3天後猝逝，留下8歲孤女。

此事造成3條人命損失，加上葉男和家人最初態度傲慢，引爆輿論撻伐，葉男最後被依酒駕肇事致人於死罪判刑6年定讞，服刑3年後於2016年底假釋出獄。此時民間已有將酒駕致死論處殺人罪的聲浪，2013年5月，台北市前市長柯文哲在台大醫院任職時的學生、創傷醫學部曾姓女醫師在新北市遭酒駕撞死，徹底掀起社會對酒駕行為的眾怒。

▲台北地院國民法官法庭內部。（圖／記者黃哲民攝）

同年（2013年）6月11日，立法院快速三讀修法通過，將認定不能安全駕駛可處刑罰的酒測值門檻，從0.55毫克降為0.25毫克，並加重酒駕致人於死刑責為3年以上10年以下徒刑，致人重傷可判刑1年以上7年以下。

2019年初國內接連發生重大酒駕肇事意外，社會反彈聲浪高張，法務部藉由民氣可用，提出修法草案不僅增列5年內再犯酒駕並致人重傷，可判刑5年以上12年以下，致人於死可處無期徒刑或7年以上徒刑等嚴懲版本，更打算將「故意」酒駕造成他人傷亡行為，比照殺人罪最重可判刑。

但立法院與司法院都持保留看法，法務部的主張沒有過關，同年（2019年）5月31日立院三讀通過修法，5年內再犯酒駕並致人於死，可判無期徒刑或5年以上徒刑，致人重傷可判刑3年以上10年以下，2022年再修法提高單純酒駕刑責為3年以下徒刑，並把認定構成酒駕累犯的年限，從5年擴張到10年，酒駕致人於死或致人重傷刑責不變，但增訂各得併科罰金200萬以下與100萬元以下的規定。