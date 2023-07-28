　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國民法官首度判決酒駕害命　刑度「中間偏重」呈現民間真實看法

▲▼台北地院國民法官參審李佳修酒駕肇事致人於死案，合議庭全體法官28日宣判後共同舉行記者會。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官參審李佳修酒駕肇事致人於死案，合議庭全體法官28日宣判後共同舉行記者會。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理李佳修涉無照酒駕撞死王姓單親爸一案，今（28日）做出國民法官參審此類案件全國首件判決，所用酒駕肇事致人於死罪歷經《刑法》多次修正第185條之3加重刑責，法定刑已達3年以上10年以下徒刑的高點，但實務案例鮮少判到中間值6年6月，主因是加入自首甚至情堪憫恕減刑，以及和解輕判等考量，最後多半落在3年多到4年半之間，本案國民法官將李男判刑7年2月，或許可一窺大眾對此罪應該判多重的看法。

李佳修案的辯護律師主張李男符合自首減刑條件，建請量處5年到6年徒刑，已比認定符合自首的實務案例判決結果要高，檢方認為李男不符合自首，具體求處7年半到9年徒刑，已達過半法定刑甚至接近封頂程度，過往實際案例中，判決這麼重的個案，以高雄男子黃子洋酒駕衝撞一家4口造成1死3傷，被判刑9年10月定讞最為人所知。

▲▼高雄男黃子洋撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

▲高雄男子黃子洋無照酒駕，撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

有酒駕前科的黃子洋（現年39歲），2021年12月26日晚間7點多，無照酒駕BMW轎車在高雄市愛河畔河東路與國民街口，高速衝撞過馬路的林姓夫妻一家4口，造成林男與2個女兒輕重傷、林妻不幸身亡。黃男酒測值高達1.24毫克，幾乎爛醉，被起訴涉犯殺人等罪嫌。

一審改依酒駕肇事致人於死罪判黃男7年10月徒刑，二審同樣不認定黃男犯行構成殺人罪，但加重改判為9年10月徒刑，最高法院今年（2023年）5月4日駁回上訴定讞，黃男已入監服刑。諷刺的是，黃男案發前在臉書PO文，痛罵政府不修法將酒駕致死行為依殺人罪起訴。

▲▼台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內外景觀，美女法官歐陽儀（綠衣）與趙書郁（黑短裙）盛裝出席合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭座位銘牌。（圖／記者黃哲民攝）

我國《刑法》1999年增訂第185條之3，開始將酒駕行為入罪，可判刑1年以下，酒駕撞死人仍以過失致死罪論處，2008年修法僅將罰金從3萬元提高到15萬元。2011年10月發生新北市消防員執勤遭酒駕撞傷腿截肢事件，同年11月修法加重酒駕刑責為2年以下徒刑，並增訂酒駕致人於死可判刑1年以上7年以下的條文。

這次修法不久，2012年4月25日發生全國知名的葉少爺酒駕撞死人事件。家境富裕的葉冠亨當天一早酒駕賓士轎車，在高雄市中華三路超速撞到違規迴轉的垃圾車，再撞上晨運的李姓婦人，李女身首異處當場慘死，葉男同車陳姓友人也傷重不治，李女丈夫因傷心過度，事發3天後猝逝，留下8歲孤女。

此事造成3條人命損失，加上葉男和家人最初態度傲慢，引爆輿論撻伐，葉男最後被依酒駕肇事致人於死罪判刑6年定讞，服刑3年後於2016年底假釋出獄。此時民間已有將酒駕致死論處殺人罪的聲浪，2013年5月，台北市前市長柯文哲在台大醫院任職時的學生、創傷醫學部曾姓女醫師在新北市遭酒駕撞死，徹底掀起社會對酒駕行為的眾怒。

▲▼台北地院國民法官法庭內部。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭內部。（圖／記者黃哲民攝）

同年（2013年）6月11日，立法院快速三讀修法通過，將認定不能安全駕駛可處刑罰的酒測值門檻，從0.55毫克降為0.25毫克，並加重酒駕致人於死刑責為3年以上10年以下徒刑，致人重傷可判刑1年以上7年以下。

2019年初國內接連發生重大酒駕肇事意外，社會反彈聲浪高張，法務部藉由民氣可用，提出修法草案不僅增列5年內再犯酒駕並致人重傷，可判刑5年以上12年以下，致人於死可處無期徒刑或7年以上徒刑等嚴懲版本，更打算將「故意」酒駕造成他人傷亡行為，比照殺人罪最重可判刑。

但立法院與司法院都持保留看法，法務部的主張沒有過關，同年（2019年）5月31日立院三讀通過修法，5年內再犯酒駕並致人於死，可判無期徒刑或5年以上徒刑，致人重傷可判刑3年以上10年以下，2022年再修法提高單純酒駕刑責為3年以下徒刑，並把認定構成酒駕累犯的年限，從5年擴張到10年，酒駕致人於死或致人重傷刑責不變，但增訂各得併科罰金200萬以下與100萬元以下的規定。

ET快訊
才要來台灣！AV女優「病重住院」：狀況有點不妙
「卡努」颱風接力強襲！　降雨最劇時間曝
颱風天遛狗！路上遇到的「全是同品種」
台中唐吉軻德帆布掛上去了　網敲碗急問：24小時營運？
快訊／5億高中生墜樓　重啟調查！
OL當街被狂砍險沒命　男友判7年半！爸爸嘆：司法對犯人都輕放
熱炒店停業後「北科大總召首發文」　網嗨：白飯呢
14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

仍有疑點待查...高中5億男案重啟調查　高大成：一定要發回啊！

杜蘇芮重創澎湖！「7港口22艘船」受損　外垵漁港10多艘集體沉船

7歲女進房玩貓…色姨丈拉手玩鳥　她性平單勾「這1項」師嚇壞

國民法官首度判決酒駕害命　刑度「中間偏重」呈現民間真實看法

快訊／花蓮海洋公園纜車故障！遊客困空中驚魂1hr　搶修後恢復

快訊／5億高中生墜樓亡！台中高分檢認定仍有疑點　發回重啟調查

杜蘇芮強襲！高雄荖濃溪水暴漲沖毀臨時便道　災區撤離3219人

助母洗錢遭爆坐爽牢！高監曝「移囚3人房」：最快10月申請外役監

OL當街被狂砍險沒命！男友判刑7年半　傷者父無奈：司法輕放　

科技戰搶人才！砸錢狂挖半導體菁英　4地檢署聯合搜索9偽資陸企

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

仍有疑點待查...高中5億男案重啟調查　高大成：一定要發回啊！

杜蘇芮重創澎湖！「7港口22艘船」受損　外垵漁港10多艘集體沉船

7歲女進房玩貓…色姨丈拉手玩鳥　她性平單勾「這1項」師嚇壞

國民法官首度判決酒駕害命　刑度「中間偏重」呈現民間真實看法

快訊／花蓮海洋公園纜車故障！遊客困空中驚魂1hr　搶修後恢復

快訊／5億高中生墜樓亡！台中高分檢認定仍有疑點　發回重啟調查

杜蘇芮強襲！高雄荖濃溪水暴漲沖毀臨時便道　災區撤離3219人

助母洗錢遭爆坐爽牢！高監曝「移囚3人房」：最快10月申請外役監

OL當街被狂砍險沒命！男友判刑7年半　傷者父無奈：司法輕放　

科技戰搶人才！砸錢狂挖半導體菁英　4地檢署聯合搜索9偽資陸企

太平山休園4天明8時起恢復開園　蹦蹦車首班車10:30行駛

鹿希派成品慘遭姚元浩打槍！　戲劇男神登《營業中》被嚇壞

直擊／高雄百貨開門營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班不開心

考紀會嚴厲口頭警告　林金結：與侯友宜合照瓶裝水才是真正文宣

仍有疑點待查...高中5億男案重啟調查　高大成：一定要發回啊！

杜蘇芮重創澎湖！「7港口22艘船」受損　外垵漁港10多艘集體沉船

騎車遇二級保育類麝香貓倒臥路中　頸部大片毛髮「凌亂＋濕濕的」

才要來台灣！日AV女優「病重住院」：狀況有點不妙

林金結同框郭台銘遭黨紀處分　徐巧芯「主動做一事」不擔心

藍議員喊「請中共照顧基隆」、嗆民眾「討打」　綠委：吃誠實豆沙包

貓咪躺寶寶身邊哄睡覺❤️　伸毛掌撫臉頰＋溫柔甜吻

社會熱門新聞

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

即／高雄路樹倒塌　男騎士撞上慘摔

風雨夜炸！梓官3526戶停電　民困電梯

快訊／台中轎車詭偏自撞　駕駛送醫不治

達德能源弊案！雲林縣議長沈宗隆貪污罪起訴

杜蘇芮強襲驚悚畫面曝！「屋頂被吹掀」空中狂翻滾

女大生醉到斷片！醒來驚見「空保險套包裝」崩潰

酒駕男撞死單親爸　傷心母淚：兒很努力活著卻無辜送命

杜蘇芮發威！澎湖外垵漁港「10多艘船」集體沉船

大地主留170筆房地產　遺產稅高達1.4億

快訊／1歲8月大男嬰離奇亡　母：溢奶

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

杜蘇芮強襲金門　料羅港驚見恐怖巨浪

更多熱門

相關新聞

酒駕男撞死單親爸　傷心母淚：兒很努力活著卻無辜送命

酒駕男撞死單親爸　傷心母淚：兒很努力活著卻無辜送命

台北地院首件國民法官參審個案，審理男子李佳修涉無照酒駕撞死王姓單親爸事件，過程中最煎熬的莫過於王母與李母，尤其喪子的王母作證聲淚俱下，令人鼻酸，她說兒子原本被認為活不過2歲，幸運長大並「努力活著」，沒想到就這樣被撞死，留下2歲幼女嗷嗷待哺，還被李男卸責開車急煞釀成事故，「我真的無法原諒他（李男）！」李母則說「我兒子品行不壞」。

即／首件素人參審酒駕撞死單親爸　判刑7年2月

即／首件素人參審酒駕撞死單親爸　判刑7年2月

酒駕撞死單親爸　孤女獲補助73萬

酒駕撞死單親爸　孤女獲補助73萬

首件素人參審酒駕致死案　下午宣判

首件素人參審酒駕致死案　下午宣判

國民法官「家暴殺夫」判決出爐　婦援會：失望

國民法官「家暴殺夫」判決出爐　婦援會：失望

關鍵字：

國民法官酒駕肇事致人於死修法累犯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

福原愛早江宏傑狠撕　日媒曝她最慘下場

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面