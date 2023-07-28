酒駕致死案宣判！1張父女合照...幫公訴團隊打動國民法官

▲李佳修(倒地白衣者)酒駕飆車撞死單親爸後，北檢公訴團隊立即加入偵辦調查。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地院28日完成首件國民法官參審案件，李佳修酒後飆車撞死單親爸爸，被依酒駕肇事致人於死罪判刑7年2月，全審參與的公訴團隊在宣判後接受媒體訪問，透露最打動素人國民法官的死者父女合照，其實原本被禁止拿上法庭，但經過審檢辯協商後才有機會曝光。公訴團隊認為，本案的重點是讓人民把情感帶進理性判決，同時揭示國民法官對酒駕零容忍的態度。

台北地檢署1年多前開始籌備組成國民法官公訴團隊，特別從經歷百年審判團制度的美國，找來前檢察長以及律師，指導公訴檢察官們，如何以說故事的方式，把艱澀的法律與證據判斷方式，傳達給素人法官。而2022年11月14日凌晨，台北市忠孝西路發生李佳修酒駕車禍致死案後，北檢由外勤檢察官陳雅詩負責偵辦蒐證，公訴團隊也立即參與進行共同調查。

▲北檢首批國民法官案件公訴團隊成員檢察官高光萱(右至左)、主任林珮菁、楊舒雯、黃振城。（圖／北檢提供）

這次參與李佳修案的公訴團隊，由主任檢察官林珮菁率領3名檢察官高光萱、黃振城、楊舒雯共同蒞庭，最後國民法官與職業法官評議的判刑結果，與公訴團隊的求刑相距不遠，顯示公訴與偵查檢察官一開始就密切協力合作，讓事實與量刑相關的證據質量，達到預期的需求，且一般刑案審理多著重在被告身家背景的調查，被害人在案件中似乎隱形了，國民參審則讓被害人的形象，能夠充分呈現在法庭上，達到雙方角色平衡的結果。

從律師轉任檢察官的黃振城指出，過去所參與的案件，律師可以為被告辯護，如有不足，被告可以自己補充，但在這件酒駕致死案，檢察官如果不能充分準備，被害死者無法出庭為自己說話，不過本件犯罪情節比較沒有事實上或法律適用上的爭議，所以公訴團隊會比較著墨在判決刑度上如何說服國民法官。

負責與本案雙方家屬聯繫的檢察官楊舒雯表示，比起一般的刑案審理，國民法官參審制度會有比較多的時間花在量刑辯論，而且被害家屬能有充分的時間，說出家庭遭逢鉅變後的影響，讓被告與被害家屬能站在同等地位，各自抒發心境轉折。

▲李佳修因酒駕致人於死被判刑7年2月，目前仍在北所收押中。（資料照／記者劉昌松攝）

本案的檢方主攻手高光萱則透露，讓國民法官情感上最受刺激的死者生前與獨生女合照，其實原本被禁止拿到法庭上當證據，是因為審檢辯三方歷經8次的協商準備程序，各退一步後，檢方同意律師出示被告的悔過書以及手抄經文證明悔意，檢方也才有機會拿出被害人父女合照，讓國民法官了解，這場車禍確實造成了難以抹滅的天倫永隔悲劇。

不過高光萱強調，國民法官制度不會演變成煽情的催淚法庭戲，因為法官不會同意讓太煽情的證據出現在法庭上，檢察官也不希望讓審判變成在消費被害人家屬的情緒，重點是適度的引導國民法官，把情感變成是理性判斷的因素之一，「如果你(國民法官)覺得被告可惡，可以把這種情感放進法定量刑標準的犯罪手段因素」。

最後公訴團隊指出，本件國民法官參審案件，不只是在審判李佳修酒駕飆車致死的罪行，同時也標示了國民對酒駕零容忍的態度。