單車男閃狗...撞掉賓士保險桿落跑　騎士掰：擔心颱風下雨先回家

▲里港警分局大平所所長陳進儒說明案情 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子將賓士自小客車停放家前，晚上返家發現後保險桿遭撞毀，經調閱監視器，發現是1名騎腳踏車騎士追撞後肇事逃逸，向里港分局報案，警方查出腳踏車黃姓騎士涉案，今(28)日早上傳訊他到案，他供說為閃避狗隻才肇事，案發後因颱風天帶來雨勢，才趕緊返家。警方偵訊後將他移送法辦。

里港警分局於昨（27）日19時許接獲110報案，陳姓車主稱將賓士自小客車停放於里港鄉里中路段家旁，晚間返家時發現車輛後保險桿遭撞毀，經調閱監視器，發現是一名男子騎腳踏車撞上汽車後保險桿之後未依規定處置離開現場。

里港警分局大平派出所員警受理後已依規定受理成案調查，擴大調閱轄區監視器，迅速掌握對象，並於今(28)日上午通知涉案的黃姓男子(約60歲)到案說明。

黃男應訊時表示，當時為為閃避突然竄出的狗隻，才會撞上賓士自小客車導致後保險桿掉落，因颱風帶來雨勢，擔心下雨，急著離開現場返家。警方訊後依法送辦。

里港警分局呼籲，民眾發生交通事故，應留在現場並通知警方到場處理，以利後續責任釐清及協議賠償問題。另呼籲民眾行車請注意車前狀況及安全，並請遵守交通規則，避免發生事故。