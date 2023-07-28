十年一遇「超級藍月」8月登場　加映英仙座流星雨、土星衝

▲8月有多場精彩天文秀上演，包括包括十年一遇的「超級藍月」，還有歷年觀賞條件最佳的英仙座流星雨。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

下周即將邁入8月，台北天文科學教育館指出，8月將接連發生多場肉眼可見的精彩天象秀上演，包括十年一遇、難得一見的「超級藍月」，還有歷年來觀賞條件最佳的英仙座流星雨，以及一年一度的土星衝以及水星東大距等，民眾千萬別錯過一整個月的天文奇觀。

台北天文館表示，今年8月將出現兩次滿月，分別在2日與31日，兩次滿月都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，比一般滿月近約2萬7千公里，民眾看來既大且亮。而同一個月中第2次滿月稱為「藍月」，平均2至3年才出現一次，而超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」則相當罕見，從1951至2050年的百年間只有4次，分別在1996年、2010年、2023年與2029年。

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8月31日的超級藍月也是今年最大滿月，天文館指出，和今年2月6日的最小滿月相較，視直徑大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。不過，因為望發生在上午9時許，看不見月亮，建議民眾在31日傍晚19時半前後，月亮東昇時觀賞，此時不但月球與地球距離近，加上大氣與地面景物對照的視覺效應，「超級藍月」將更為壯觀。

▲8月13日夜間有歷年來觀賞條件最佳的英仙座流星雨。（圖／台北天文館提供）

天文館表示，8月另一個令人期待的天象，則是13日夜間的英仙座流星雨極大，預計每小時天頂流星數（ZHR）可達到100顆，而且因為月相近朔，月光對觀賞流星幾乎沒有影響，是近年觀賞條件最佳的一次，千萬別錯過！

另在行星動態方面，天文館表示，8月10日將發生今年最大一次水星「東大距」，日落後在西方低空可見。27日則是一年一度的土星衝，是觀賞這顆帶有漂亮光環行星的最佳時段，土星亮度達0.4等，台北天文館也將在當周周末晚間19至21時開放望遠鏡提供各界欣賞土星。更多詳細的天象預報請參考天文館天象預報網頁。

▲土星衝也將在8月接力上演。（圖／台北天文館提供）