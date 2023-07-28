戀上女神級鄰居　恐怖男「肉搜她全家」狂傳136封簡訊示愛

記者黃翊婷／綜合報導

台南張姓男子想追求女鄰居A，竟照三餐狂傳簡訊、電子郵件或貼紙條示愛，稱呼對方為「女神」、「茉莉花美女」，甚至幻想交往情節，連對方家中的寵物名字、任職地點、家人姓名都打聽得一清二楚。A女忍了10個月終於受不了並決定報警提告，但張男挨告之後仍認為雙方是交往關係，日前被台南地院法官依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲張男誇讚A女「飄逸美髮令人驚豔，像茉莉花芬芳」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，張男因為對A女有好感，出於追求之意，竟從2021年12月起，瘋狂傳送136封簡訊、28封電子郵件、張貼12張紙條，還跑到女方的網路社群帳號留言7次，更恐怖的是，他連女方的寵物名字、家人姓名及社交帳號、任職地點燈資訊都打聽得一清二楚。

張男除了會照三餐問候，還會不停誇讚A女是女神，例如「妳像茉莉花芬芳令人讚嘆」、「下午好茉莉花美女，品嚐檸檬香茅紓解工作壓力，一波一波心靈想著花香女神味道」、「我愛妳，我愛妳的張先生」等等，或者是在公開的網路社群平台留言點名A女及其家人，「蜜桃翹臀好漂亮」、「學姊記得回娘家」。

A女忍了10個月，最後實在是受不了了，才主動向警局報案並提告。張男挨告之後雖然坦承有傳送上訴簡訊、電子郵件給A女，也確實有張貼紙條和上網留言，但他依舊強調兩人是交往關係，期間在地下室遇到A女4次只是巧合，沒有刻意在那裡堵人。

不過，台南地院法官沒有採信張男的說詞並表示，他想追求A女，卻做出上述影響女方日常生活與社會活動的行為，顯然未能尊重與他人相處的界線，造成女方惶惶不安，考量到他經過告誡之後就未再繼續騷擾，過去也沒有前科，尚且算是知道自制，最終依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。