女鄰居變同事比愛心告白人夫　「激吻到快被吃掉」結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

柳姓人夫在某公司擔任課長，任職期間發現塗姓女客服人員就住在自家斜對面，後來兩人逐漸發展出婚外情，甚至互傳「朝對方手比愛心」的自拍照示愛，以及「我喜歡你，我也想做愛，但不行」、「那你接吻可以不要這麼激烈嗎？都快被你吃掉了」等露骨訊息，結果被妻子抓包並提告求償100萬元。台南地院法官審理後，裁定柳男、塗女應連帶賠償30萬元。

▲柳男坦承外遇，塗女則堅決否認。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

柳妻在判決書中主張，和丈夫婚後育有一雙子女，丈夫在某公司任職期間結識塗女，女方又剛好住在斜對面，兩家人平時會有一些互動，沒想到丈夫離職1個月後就與塗女發展出婚外情，不僅時常相約出遊，還會對著彼此的住家自拍手比愛心照調情，塗女還以女主人的姿態擅自進入家中，並屢次催促夫妻倆離婚。

柳妻表示，起初她不曉得丈夫外遇，多次試圖溝通、邀請一起去進行婚姻諮商，但都遭到冷漠對待，直到2022年10月22日無意間看到丈夫與塗女的LINE對話，才知道丈夫出軌，最終心碎答應離婚，同時也決定對兩人提告求償100萬元。

對於上述指控，柳男坦言，他是在到職不久之後才發現塗女是同事也是鄰居，離職1個月後有親密往來（2022年7月至10月），例如親密對話、牽手、擁抱、接吻，每周大約碰面2、3次，會一起去吃飯或逛街，但沒有發生過性行為，「塗女知道我已婚，後來我與妻子離婚，就沒有再跟塗女接觸。」

塗女則矢口否認與柳男有交往關係，她強調，是柳男主動追求，她的態度一直都是希望男方先處理好婚姻關係，再來談交往，詢問離婚進度只是基於一般朋友之間的關心，曖昧對話則屬於個人人格與言論自由。

台南地院檢視柳男與塗女的LINE對話發現，兩人確實傳送過手比愛心的照片，塗女甚至傳過「我喜歡你，我也想做愛，但不行」、「那你接吻可以不要這麼激烈嗎？都快被你吃掉了」等曖昧訊息，也曾屢次詢問男方的離婚進度並給予建議，例如「溝通時要冷靜堅定帶點溫柔」、「停損點到今年底吧，不行就只是朋友」、「不然呢？小三一直當下去喔」。

法官認為，柳男已經離婚，如果他沒有出軌又想挽回家庭，理論上應該會否認有婚外情，而不是坦承，況且他與塗女是同負侵權責任之人，坦承外遇只會減損個人財產及聲譽，他應當沒有動機做出不實又不利於自己的陳述，加上他所說的內容與證據相符，應當可以採信。

法官接著指出，塗女主張曖昧對話屬於個人人格與言論自由，但如果個人在享受自由的同時，侵犯他人的權利，理應對自己所為付出相應代價，她明知柳男已婚，卻傳訊息稱思念、想要做愛，還多次相約出遊，行為舉止十分親暱，從言談中可以看出，兩人至少已經接過吻，明顯逾矩，最終不採信她的說詞，判兩人應連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。