老婆常搭他便車　里長找人查外遇「1舉動」反遭討150萬

記者黃翊婷／綜合報導

施姓里長因為發現老婆常搭王姓男子的車，懷疑2人有一腿，於是找來劉姓、吳姓徵信社人員協助追查，事後徵信社人員裝在王男車底盤的GPS追蹤器被發現，3人反而遭提告求償150萬元。台南地院法官審理後，判3人應連帶賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲施男發現妻子常搭王男的車，便懷疑2人有不正常的交往關係。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

王男在判決書中主張，施男因為發現他經常駕車搭載施妻，進而懷疑他與施妻搞外遇，於是聘用劉男、吳男跟蹤，劉、吳2人在他的車子右後車輪內側底盤裝設GPS追蹤器，非法竊錄行車資訊，再透過手機登入監控平台APP監看，並將所得資訊回報給施男；後來他無意間發現追蹤器，立即報警處理，經警方追查，他才知道原來是這3人做的。

面對王男的指控，施男承認的確有委託劉男、吳男進行調查，但GPS追蹤器是徵信社自行安裝的，他沒有授意，事後他也已經與妻子離婚了。

而劉男和吳男經過法院合法通知並未出庭，但均強調希望與王男調解。

台南地院法官認為，施、劉、吳3人非法竊錄王男的行蹤，共同故意不法侵害他人隱私權，導致王男受有精神上的痛苦，考量到王男為公司負責人、施男為里長，並衡量兩造身分、教育程度、經濟能力、社會地位等因素之後，最終判3人應連帶賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。