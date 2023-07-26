軟爛夫外遇下跪完繼續偷吃　妻慘淪ATM還遭甩巴掌掐脖

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小羽（化名）控訴，丈夫阿昌（化名）不僅外遇，還把她當成提款機要錢，稍不如意就會以三字經等髒話辱罵，或是關進房間逼迫當借貸保證人，她曾試圖逃跑，卻遭拖行強拉回住處，有一次只是因為工作關係沒趕上高鐵，就遭丈夫搶走手機、打巴掌、掐脖子，最終心寒決定向台南地院訴請離婚。

▲（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小羽在判決書中主張，和阿昌是在2011年結婚，2014年至2015年間丈夫時常在晚上8、9點間出門，直到隔日凌晨才返家，並且睡在客廳，某天晚上她聽到丈夫在電話中向其他女性說「我愛妳」，才知道丈夫外遇，當時丈夫下跪請求原諒，之後卻又持續與該女聯繫，對方甚至曾打電話來嗆聲，說出「阿昌說你們兩個已經分居了」等話。

更讓小羽無法忍受的是，阿昌婚後工作不穩定，沒工作時就整天在家打電動，沒錢了就向她要，也不幫忙做家事，稍微不如意就會大聲斥責或罵三字經，有一次因為她拒絕擔任連帶保證人，就遭丈夫拖進房間摔到床上，威脅如果不同意就要把她關在房間裡，也不讓她去工作。

小羽表示，她也曾嘗試逃跑，被發現之後竟遭一路拖行強拉回家中，2018年8月間她前往中國出差，回台時因為沒有趕上高鐵，就在桃園暫住一晚，沒想到隔天回到家中，丈夫二話不說就上前搶手機，還打她巴掌、掐脖子，她因此下定決心離家投靠朋友；2022年6、7月至9月間，丈夫假意同意離婚，卻在她返家時不停辱罵，還揚言要找她的弟弟算帳，甚至跑到工作場所堵人，她實在是忍無可忍，最終心寒決定改向台南地院訴請離婚。

阿昌經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。小羽的朋友則出庭證稱，小羽和阿昌自2018年8月起分居，因為男方家暴，女方就跑來台中投靠自己，「從那時候開始阿昌就沒有來台中看過小羽，也沒有跟小羽聯絡，雙方完全沒有任何接觸。」

台南地院法官認為，小羽和阿昌分居之後各自獨立生活，彼此缺乏良好互動或積極有效的溝通，導致心結與怨懟越來越深，考量到雙方已無意維持婚姻，且出現難以維持婚姻的重大事由，最終裁定准許小羽的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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