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大陸 大陸焦點 特派現場

杜蘇芮10點左右登陸福建！　當地人嚇瘋「門窗打木封條」

▲▼杜蘇芮。（圖／翻攝自澎湃新聞、新華社）。

▲杜蘇芮路徑圖。（圖／翻攝自大陸中央氣象台）

記者鄭思楠／綜合報導

第5號颱風「杜蘇芮」預計於上午10時前後，在福建廈門到惠安一帶沿海登陸，登陸時風力可達17級。27日，中國氣象局颱風與海洋氣象預報中心高級工程師聶高臻就「杜蘇芮」最新情況進行解讀時稱，「杜蘇芮」無疑是21世紀以來對福建沿海影響最嚴重的颱風之一，登陸北上後也會引發內陸極端降水。

據《澎湃新聞》報導，在福建廈門，不少人還對2016年的颱風「莫蘭蒂」記憶猶新。不少網友在網上留言道，「合抱粗的大樹都被連根拔起」，「落地窗都碎了」。

7月27日上午，福建省人民政府防汛抗旱指揮部提升防颱風應急響應為Ⅰ級，福建省氣象台也將「颱風預警」和「暴雨預警」提升為Ⅰ級。

不少福建網友在網上曬出了自己防颱風的準備工作，門窗緊鎖甚至已打上木質封條。

▲▼杜蘇芮。（圖／翻攝自澎湃新聞、新華社）。

▲杜蘇芮將正面襲擊福建。（圖／翻攝自澎湃新聞）

不過，不僅是福建需要嚴陣以待，大陸北方也需做好準備。聶高臻27日受訪表示，「杜蘇芮」雲系覆蓋範圍較大、強度強，且影響時間長、範圍廣，登陸後其殘餘環流會長時間維持並北上深入內陸，大陸北方省份可能會有大範圍的大到暴雨。

聶高臻說，「目前來看，杜蘇芮北上的路徑還存在較大不確定性，其在福建、廣東沿海一帶登陸後，可能先後影響江西、安徽、河南、山東、陝西、河北、天津、北京、內蒙古、遼寧、吉林等省（自治區、直轄市）。受其影響，西南地區東部、西北地區東部、華北黃淮和東北等地部分地區將先後出現中到大雨，局地有暴雨或大暴雨。」

聶高臻提醒，需要注意的是，颱風深入內陸受環流形勢影響，可能在陸上長時間停滯，颱風倒槽疊加地形影響就有可能出現極端降水。因此，上述地區需要格外警惕，提前做好防颱風搶險應急工作。

▲▼杜蘇芮。（圖／翻攝自澎湃新聞、新華社）。

聶高臻表示，從移動路徑來看，「杜蘇芮」與2016年颱風「莫蘭蒂」在路徑上有相似之處，兩者均為結構小、強度強的颱風，「莫蘭蒂」直到登陸前3小時近海才觀測到10級以上大風，且迅速增強至16級，而「杜蘇芮」目前前進區域的海溫條件還要好於「莫蘭蒂」，要特別警惕其強風突發性，像廈門這樣可能受颱風正面影響的人口密集的大城市，需提前做好防範。

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