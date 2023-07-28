半夜被風聲吵醒！新北人收警訊通知「將出現陣風14級」：不放假嗎

▲杜蘇芮颱風來勢洶洶。（示意圖／記者許權毅攝）



記者施怡妏／綜合報導

杜蘇芮颱風暴風圈仍影響苗栗以南，預計今（28日）中午台灣本島可脫離暴風圈，最快下午或傍晚解除陸上、海上警報，一名住在北部地區的網友表示，雖然沒有下雨，但是風超大，半夜睡到一半被風聲吵醒，甚至還有北部人收到警訊通知，所在地區將出現陣風12級。

一名網友凌晨4時在PTT發文，「新北的風也大得太誇張了吧」，有記憶以來，第一次半夜被風聲吵醒，外面瘋狂地咻咻叫，聽起來超恐怖，雖然沒有下雨，但是風大得誇張，「有沒有新北的風是在大什麼意思的卦？」

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另外還有網友發文，「有沒有新北風力平均12級陣風14級不放假」，收到警訊通知，所在地區即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，「放假標準不是平均7級陣風10級嗎？還是因為現在沒市長，所以沒人宣佈放假呢？」

▲有網友收到細胞簡訊。（圖／翻攝自PTT）



對此，網友們表示，「氣象局沒列警戒區，你風再大也沒用」、「真的風超大吵死了」、「我也是被風聲吵醒，睡不著，隔天還要上班」、「照你的標準，新竹冬天應該要連放假3個月」、「早上騎車上班，騎直線變成瞬間飄移，笑死」、「從蘆洲到台北，風算大沒錯，但還能騎」、「我只問氣象局網站全新北最大陣風8級，你的地點在哪」。

根據「氣象局」官網顯示，新北市28日12時至18時的風力預測，平均風5-6級、陣風8-9級；台北市平均風3-4級，陣風5-6級。其中風力最大的地方是淡水觀海，28日凌晨4時陣風達11級。台北市風力最力最大的地方在大屯山，28日早上7時陣風達12級。

根據《天然災害停止上班及上課作業》辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。