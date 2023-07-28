「卡努」下周2天進逼！專家示警：可能「引西南風水氣降雨」

▲卡努颱風。（圖／中央氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風預計今(28日)中午前暴風圈遠離台灣本島，下午到傍晚解除颱風警報，不過另一個颱風「卡努」今晨生成，氣象專家預測下周二、三(8月1-2日)將經台灣以北，直接威脅台灣機率不高，但下周後半可能為台灣附近引進較明顯西南風水氣降雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，杜蘇芮颱風今天(28日)清晨的中心位於澎湖西方海面，正逐漸接近金門，預估上午可能就會在金門附近登陸進入福建省，登陸後颱風強度將會減弱，暴風圈也會縮小，因此預估最快在今天中午前台灣本島的陸上颱風警報就有機會解除，金門、澎湖的陸上警報以及台灣周圍的海上颱風警報預估下午到傍晚之間也將會解除，杜蘇芮對台灣影響將要告一段落。

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杜蘇芮颱風昨發展出明顯雙眼牆結構，吳聖宇指出，這導致颱風走向呈現搖擺不定的擺線狀運動，移動速度也跟著比預期要來得緩慢許多，南部風雨出現時間明顯延遲，昨天白天期間風雨都不大，一直到傍晚才開始有風雨的感受，晚間到今天清晨隨著偏南風湧入，風雨顯著加強。

根據統計，今清晨為止，花蓮、台東、屏東的總累積雨量都已經來到1000毫米上下，高雄、宜蘭、台中、南投等地的山區以及外島的澎湖也有400-600毫米，北部地區則是以新北市的山區最多，有250毫米左右的累積雨量。

▲受颱風影響多個地區出現豪大雨。（資料照／記者李毓康攝）

風力方面，澎湖東吉島15級陣風最大，本島則是在台東、台南、高雄等地有10-11級陣風出現，吳聖宇說，雖然颱風中心附近最強的風雨區並沒有直接侵襲本島陸地，但是在迎風面地區的風雨感受依然明顯，首當其衝的外島地區當然就更加強烈。

吳聖宇表示，今天(28日)隨著颱風往福建沿岸登陸，上午這段期間偏南風直接影響的南部、東南部地區仍要注意較大的雨勢以及較強陣風的情況，預估中午過後隨著暴風圈脫離，風雨情況就會逐漸趨於緩和。澎湖、金門一帶風雨會持續較長時間，可能要等到下午或傍晚之後才會逐漸緩和下來，尤其金門受到颱風直接侵襲的影響，白天這段期間風雨應該都會相當明顯。

明後天周末假期(29-30日)受到偏南風影響為主，吳聖宇指出，雖然杜蘇芮颱風過後並沒有明顯的西南氣流，但是偏南風帶來的水氣仍多，預報上來看要注意迎風面的南部、花東地區仍可能有局部短暫陣雨，中午過後熱對流發展較為旺盛，有局部大雷雨，。

今年第6號颱風「卡努」今天清晨生成，吳聖宇表示，「卡努」目前位於關島西方海面，預估未來會以相當快的速度向北北西轉西北的方向移動，大致會經過琉球群島、東海海域然後趨向大陸長江口一帶，下周二、三(8月1-2日)預估就會經過台灣以北，依照目前的預報來看，直接威脅台灣的機會應該不高，不過有可能在下周後半為台灣附近引進較明顯的西南風水氣降雨，後續變化情況還有待觀察。

▲杜蘇芮颱風雷達回波圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員廖經翔指出，目前各國模式預測「卡努」颱風路徑差異不大，差別在角度，美國模式預測「卡努」路徑較偏北，歐洲模式預測「卡努」路徑稍微比較靠台灣，但預測不會登陸台灣。

至於對台灣天氣的影響，廖經翔表示，預計周日(30日)將是觀察關鍵，屆時「卡努」受高壓影響往西的分量將較明朗，目前預測8月1日之後「卡努」比較靠近台灣，但高壓強度有不確定，後期路徑仍待觀察。