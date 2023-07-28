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竹女校友拒當「陽交附女」！連署列4大反對理由　訴求解散工作小組

▲▼新竹女中校友發動連署，拒當「陽交附女」。（圖／翻攝自【反對新竹女中改隸陽明交通大學附屬中學】連署）

▲新竹女中校友發動連署，拒當「陽交附女」。（圖／翻攝自【反對新竹女中改隸陽明交通大學附屬中學】連署）

記者林育綾／台北報導

國立陽明交通大學近期找上國立新竹女中，邀請改隸為附屬高中，已成立並啟動工作小組，消息一出引起各方熱議，甚至有校友激動到落淚。竹女校友如今發起連署「拒當陽交附女」，表示改隸過程討論堪稱黑箱，缺乏公開透明資訊，並列出4大反對理由、3大訴求，尤其明年即將迎來竹女百年校慶，期望在此之前舉行公聽會，並要求即刻解散工作小組。

陽明交大近日啟動「新竹女中改隸國立陽明交大附設中學」工作小組，強調希望透過高校資源向下紮根培養女性STEM（STEM是科學Science，技術Technology，工程Engineering和數學Mathematics四大科目英文縮寫，為近年來十分流行的跨學科教育體制），以陽明交大固有的理工醫學領域優勢與竹女合作。

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不過校友們認為，國立雙校資源皆來自社會，此公共議題過程未曾知會過竹女全體學生會與全體校友會，係屬校方片面倉促決策，過度草率且有黑箱疑慮。因此發起「拒當陽交附女」連署運動，發起人為多位竹女校友，包括新竹市議員廖子齊、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝、藍盾永續文化有限公司負責人林秀叡、兒科醫師張淳翔、C&P國際製藥諮詢公司執行長也是傑出校友的趙致敦。

連署提出3大訴求，包括反對竹女改隸陽明交大，同時明年（2024）即將迎來新竹女中百年校慶，校方應於校慶系列活動中增加改隸公聽會，公開說明，徵詢各界意見。更訴求要即刻解散現行工作小組，若未來有任何併校議案，校方應於「校內」先行組成工作小組，並納入新竹女中學生代表（若干位）、家長會代表與校友代表。

連署反對改隸陽明交大附中的理由，包括認為國教署在支援教學資源上，已有挹注資源鼓勵大學及高中合作，若要發展STEM，無須只靠改隸一途，而是應積極開創與各大學之合作關係。

此外校友認為，高中是目前學生邁向大學之路的根基，STEM是培育理工人才的良好教育，但不代表其他學科不重要，若偏重任一方，都有失高中教育的意義、無疑忽視培養學生多元適性發展的機會。

反對理由也提及，新竹縣市各高中，都有高等教育資源可挹注之面向，大學端應審慎思考，廣泛合作，協助新竹各高中教育優質化，獨厚單一高中尚非社會資源最佳分配方式。何況改隸後「資源挹注將變多」之說，並無明證，如今卻彷彿是新竹女中校方眼前最大而唯一的胡蘿蔔，目光豈非短淺？

校友也提到，高中端應審慎思考，改隸後學校「多了上級單位」，勢必影響校務運作與決策機制的進行，竹女應維持自主性，並保持與各大學合作的開放性。

連署書也釐清，有傳言改隸後將助學生「直升大學」，完全是無稽之談。根據《大學法》明文規定，必須透過公平、公正、公開方式招收各高中畢業生或具同等學力資格者，因此附中學生升讀所屬大學的入學方式與一般高中學生相同，換言之，「台灣目前並沒有所謂高中直升大學的做法」。

至於坊間也有傳言，未來竹竹合併升格後，新竹女中將由國立高中降為市立高中，資源將大幅減少，「這完全是杞人憂天」，以台南縣市合併升格為例，目前台南一中、台南二中、台南女中等校仍維持國立高中身份，此說不攻自破。倘若竹竹未來若合併升格為直轄市，屆時政府也應詳細評估如何維持新竹女中學力與資源，不應直接由國立改為市立。

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