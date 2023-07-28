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雙颱共存！杜蘇芮午前解除陸警　疾速「卡努」下週經過台灣以北

記者葉國吏／綜合報導　

杜蘇芮颱風目前逐漸接近金門，預估中心位置會擦過金門在附近登陸，預估本島在中午前就會解除陸警、下午到傍晚之間就會解除海警。另外卡努颱風今晨生成，預計在下週二、三會經過台灣以北。

▲▼潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲杜蘇芮颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

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天氣職人吳聖宇在臉書發文指出，連續影響台灣好幾天的杜蘇芮颱風今天(28日)清晨的中心位於澎湖西方海面，正在逐漸接近金門，預估上午這段期間可能就會在金門附近登陸進入福建省，登陸後颱風強度將會減弱，暴風圈也會縮小，因此預估最快在今天中午前台灣本島的陸上颱風警報就有機會解除，金門、澎湖的陸上警報以及台灣周圍的海上颱風警報預估下午到傍晚之間也將會解除，這個颱風對台灣的影響也即將要告一段落。

由於杜蘇芮颱風在昨天發展出明顯的雙眼牆結構，導致颱風的走向呈現搖擺不定的擺線狀運動，移動速度也跟著比預期要來得緩慢許多，導致南部地區的風雨出現的時間明顯延遲，昨天白天期間風雨都不大，一直到傍晚才開始有風雨的感受，晚間到今天清晨隨著偏南風湧入，風雨顯著加強。

▲▼潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲卡努談風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

今天(28日)隨著颱風往福建沿岸登陸，上午這段期間偏南風直接影響的南部、東南部地區仍要注意較大的雨勢以及較強陣風的情況，預估中午過後隨著暴風圈脫離，風雨的情況就會逐漸趨於緩和。澎湖、金門一帶的風雨則會持續較長的時間，可能要等到下午或傍晚之後才會逐漸緩和下來，尤其金門受到颱風直接侵襲的影響，白天這段期間風雨應該都會相當明顯，提醒金門的朋友務必要小心注意。

明後天週末假期(29-30日)目前來看仍是受到偏南風影響為主，雖然杜蘇芮颱風過後並沒有明顯的西南氣流，但是偏南風帶來的水氣仍多，預報上來看要注意迎風面的南部、花東地區仍可能有局部短暫陣雨，到了中午過後熱對流發展較為旺盛，有局部大雷雨出現的可能性，天氣還是不太穩定，提醒計畫外出的朋友要特別注意，颱風剛過的關係，危險區域以及海邊也還是暫時不要前往比較安全一些。

今天清晨還有今年的第6號颱風「卡努」誕生，目前位於關島西方海面，預估未來會以相當快的速度向北北西轉西北的方向移動，大致會經過琉球群島、東海海域然後趨向大陸長江口一帶，下週二、三(8月1-2日)預估就會經過台灣以北，依照目前的預報來看，直接威脅台灣的機會應該不高，不過有可能在下週後半為台灣附近引進較明顯的西南風水氣降雨，後續變化情況還有待觀察。

 
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