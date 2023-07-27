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生乳捲霸主亞尼克無人機台插旗台中　東海大學進軍逢甲賣牛奶

▲亞尼克無人機台進軍台中，東海大學斜槓逢甲賣牛奶。（圖／記者游瓊華攝、東海提供）

▲亞尼克智能蛋糕販賣機首度進軍台中，鎖定周邊鄰近洲際球場及多個校園生活商圈人潮。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

生乳捲霸主亞尼克近來推行無人化的智能蛋糕機，在台北捷運站共設15台機台，光機台就可月銷6000條生乳捲。現智能蛋糕機也進軍台中，並設立台中首家24小時門市，瞄準夜貓族。另外，台中人排隊必喝的東海大學鮮奶也跨出校園，在逢甲商圈設立牛乳門市，地點落在星級酒店星享道內，未來消費者想買可免進校園，省去不少麻煩。

▲亞尼克無人機台進軍台中，東海大學斜槓逢甲賣牛奶。（圖／記者游瓊華攝、東海提供）

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▲崇德門市開幕吸引大批消費者上門。（圖／記者游瓊華攝）

亞尼克崇德門市設立後將成為旗下第27家門市，儘管颱風來襲，開幕現場仍擠滿人潮。董事長董事長吳宗恩表示，新店以新型態服務結合實體店空間和蛋糕販賣機，打造24小時智能服務店，周邊鄰近洲際球場、多間學校，這也是亞尼克在全台的第6間智能服務店。

亞尼克統計，全台27間實體分店以及北捷15台販賣機，亞尼克平均一天可售出4000至5000條生乳捲，而母親節最多曾一天售出1.5萬條生乳捲。

▲東海大學斜槓逢甲賣牛奶。（圖／記者游瓊華攝）

▲東海大學斜槓進軍逢甲商圈賣牛奶。（圖／記者游瓊華攝）

另外，台中人必喝的東海大學鮮奶，過往只在校園內販售，常常一上架就被在地人搶光，東海大學現宣布與星享道酒店集團合作，成立全台首間東海乳品專櫃門市，未來消費者不用辛苦進校園排隊購買。為慶祝創始門市成立，校方也宣布，凡憑東海大學學生證、教職員證、校友證來星享道門市消費者，將享9折優惠。

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