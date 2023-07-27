防南方澳斷橋重演　行政院14億盤點101座危橋全數整修完畢

▲宜蘭南方澳大橋重建現況。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

交通部於27日行政院會報告「全國縣市政府橋梁安全檢測情形及精進作為」，交通部指出，3年的改建計畫已將全國101座受損橋梁全數改善完成，提升安全與服務品質。行政院長陳建仁表示，感謝交通部與公路總局的努力，以及各縣市政府的全力配合，未來請交通部持續辦理，保障全國用路人橋梁、交通等行的安全。

陳建仁說，2019年10月南方澳大橋意外事件後，為維護國人行的安全，政院要求各機關全面盤點全國各地方的危險橋梁，並於2020年2月14日核定協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫，總經費14.26億，為期3年，就全國所盤點的101座危橋進行重建或補強。

陳建仁表示，感謝公共工程委員會於計畫執行期間，每月專案協調、督導各部會執行計畫，經過各部會及地方政府努力，現在101座橋梁全數均已改善完成，整建後可提升橋梁安全及服務水準。

陳建仁指出，為維護用路人安全，橋梁管理必須定期進行檢測，一旦發現問題，應立即維修處理。因此，為使各橋梁管理機關落實平時的橋樑養護維修，政院於2020年7月21日訂頒橋樑維護管理作業要點進行規範，明定全國所有車型橋梁強制納入管理系統，同時導入中央機關評鑑機制，督考橋梁管理機關並定期辦理檢測與維修，掌握橋梁安全執行狀況，請交通部督促各橋梁管理機關務必依規定持續辦理。

陳建仁說，交通部為加速各縣市辦理受損橋梁維修作業，訂定相關協助作為，並針對各縣市政府轄管公務系統橋梁與生活圈道路交通系統建設計畫匡列經費預算，協助加速推動。

最後，陳建仁感謝交通部與公路總局的努力，以及各縣市政府的全力配合，未來請交通部持續辦理，保障全國用路人橋梁、交通等行的安全。