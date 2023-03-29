快訊／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告怒索380萬結果出爐

▲台北市前市議員林穎孟連任失利，和自己5位前助理仍纏訟。（圖／翻攝林穎孟臉書、IG）

記者黃哲民／台北報導

連任失利的台北市議會前「甜心議員」林穎孟任內與自己的助理群鬧翻，因而被查出涉用人頭詐領助理補助款並被起訴、仍在審理，林穎孟認為時任她辦公室主任吳香君及另4位助理公然羞辱她「低能」、「草包」等語，告5人求償共380萬元，吳女等人辯稱模仿林女評論政治的用語，沒有貶低人格與名譽的意圖，台北地院審結，今（29日）判決5助理免賠，可上訴。

現年39歲的林穎孟出身太陽花學運，曾任立委林昶佐國會助理，時代力量政黨2018年提名她初次參選，即當選台北市第六選區（大安、文山）市議員，因外型亮眼被稱為「甜心議員」。

但2020年間，林穎孟跟擔任她辦公室主任的吳香君及林家宇等4位助理發生勞資爭議，被5人公開爆料她表裡不一、對員工苛刻，還要求女助理請生理假要附「憑證」，批林穎孟是「假面甜心」、「慣老闆」等語，雙方鬧翻，林穎孟開除這5位助理並告5人涉犯誹謗、妨害信用、恐嚇危害安全等罪嫌，均不起訴。

▲台北市前市議員林穎孟告辦公室前主任吳香君（前右）、前助理林家宇（前左）等5人求償共380萬元。（圖／記者黃哲民攝）

林穎孟另提本件民事訴訟要求吳香君5人賠償共380萬元，林穎孟認為吳女5人公開說她「低能」、「草包」等語，嚴重貶低她人格與社會評價，但勞動部不當勞動裁決委員會2021年已認定吳女5人爆料不實，她提告希望5人為自己行為負責、向她道歉，也讓大眾知道實情，「請法官明察秋毫」。

吳香君5人出庭反駁指出，他們的爆料內容都有錄音錄影佐證，檢方不起訴處分也說他們有憑有據，且勞動部沒對他們爆料內容做任何裁決，根本不像林穎孟說的那回事，他們離職後仍遭林穎孟透過司法追殺不休，造成他們背負很大壓力，在職場難免遭受異樣眼光，他們認為林穎孟應認錯重新出發，必要時會公布證據供大眾檢視。

林穎孟委任律師指稱「低能」、「草包」屬於負面用語，吳香君5人反擊指出，林穎孟做政治評論時，也常用「無恥」、「渣男」、「背信渣男」、「跪著要飯」等語，他們身為林女的員工，自然認為這樣的用語是政治評論一般用法，沒有貶低的意思。

林穎孟於市議員任內因與助理鬧糾紛等事退出時代力量，去年（2022年）11月的九合一公職選舉以無黨籍身分尋求連任失利，加上吳香君等人爆料，林穎孟被查出與前男友葉曜彰涉用人頭詐領市議員助理補助款26萬餘元，去年8月被依《貪污治罪條例》公務員利用職務機會詐取財物罪嫌起訴，北院日前開庭，林穎孟請假未到。