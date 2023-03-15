告贏IBM非法解僱光榮離開！前MVP經理新職曝　還要把前妻追回來

▲高啟輔先前受訪曾說兩度告贏IBM公司，全靠任職IBM時所受嚴格磨練 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣IBM公司前業務經理高啟輔任內多次獲頒公司價值典範獎，2015年卻因內部職務調動出差錯遭犧牲，先配合留職停薪卻落得「無適當職缺」被資遣的下場，高男花3年時間打贏官司復職、領回900多萬元補發薪水，不料2021年再被IBM以相同理由炒魷魚，高男第2度提告，去年(2022年)一審大獲全勝，他曾受訪表示打贏官司全靠任職IBM期間所受的嚴格磨練。IBM上訴高院二審，日前與高男和解後撤回上訴，高男正式從IBM退休。

高啟輔今(15日)受訪表示，與IBM簽訂保密條款，不能透露和解細節，他從IBM領到26年又5個月年資計算的退休金，本月(3月)1日正式離開IBM，未來不會回到科技業，將憑自己考取的勞動法令管理師證照，轉戰捍衛勞權領域，以促進勞資和諧、化解爭議的方式提供諮詢，未來可能會成立顧問公司，他並透露，和前妻復合穩定加溫中。

現年57歲的高男擁有台北科技大學碩士學位，1996年10月起任職IBM，從系統工程師一路做到業務主管，優秀表現曾3度獲頒IBM的價值典範獎，2008年IBM並推薦他獲選當年度台灣100 MVP最有價值經理人，被視為公司倚重的經理人才。

2015年3月間，高啟輔升任經銷通路業務發展經理、月薪逾16萬元，這時，IBM軟體部看中高男的長才，邀他從業務部內轉到軟體部，高男欣然同意，不料跑公文流程時，同年10月因總公司突然凍結人事，他去不了新職、原職也被新人補實，頓時兩頭落空。

▲高啟輔先前受訪擺出任職IBM公司期間所獲頒的多項獎勵 。（圖／高啟輔提供）

協商後，在主管允諾會安排復職的前提下，高男配合留職停薪1年等機會，但期滿等到的卻是公司以「無適當職缺」為由資遣他，高男不甘自己沒犯錯竟被當成棄子，2017年提告要求復職與補發薪水，歷經3年奮戰，2020年8月勝訴確定，還一次領回900多萬元薪水，但2021年11月，IBM又以相同理由資遣他。

高男去年(2022年)第2度提告力爭，要求確認與IBM僱傭關係存在、IBM應該在他復職前按月支付16萬餘元薪水，並須替他按月提繳9000元存入勞退專戶，台北地院一審去年10月判高男全勝。

高男去年底受訪時表示，打贏這2次訴訟靠的就是在IBM所受的嚴格磨練，「讓我培養堅強意志力，得以奮戰到底！」他知道當年的陰錯陽差不是誰要故意陷害他，但「全世界都放棄我，我也不能放棄自己」，他要回到IBM再光榮離開，而最令他高興的是，被他氣走的前妻看到他的轉變，願給他機會嘗試復合，他正努力重新追回前妻。

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