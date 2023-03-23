《合法罷工》新書為罷工事件與勞資糾紛提解方

▲員工為爭取勞工權益所參與之罷工行為是否為正當程序，值得探討。（圖／記者彭懷玉攝）

記者王淑君／綜合報導

近年來，我國發生知名航空公司基層員工與工會，針對過勞航班與勞資問題等多項訴求進行之罷工事件，而員工為爭取勞工權益所參與之罷工行為，是否為我國現行《工會法》、《勞資爭議處理法》等罷工的正當程序？

由於國際社會對於勞動人權之重視逐年上升，透過國際勞工組織之倡議與影響，於當今諸多國家亦皆可見各類型態之罷工抗爭事件，發生原因不外乎該國政府在勞動政策上之改革，抑或民間一般性勞資糾紛，進而引發事件；姑不論勞資兩造立場為何，政府作為一國家主導者，自應擔起相當重要之角色。

雲林科技大學科技法律研究所教授，同時也是中華人權協會副理事長的吳威志，以兩年前指導的蘇爾晴碩士論文為藍本，重新蒐集資料、編排章節，並綜合我國與各國經驗，結合理論與實務工作經驗，推出《合法罷工—勞資爭議界定與行使程序》一書，提供未來在「罷工事件」之處理與解決之道，亦提供政府與勞資雙方處理勞動關係和勞資糾紛上之重要參考。

本書以我國在國際社會大環境與現實問題出發，說明我國在法制修訂與研究上，亟需了解國際社會的趨勢和規範，認識其因素與意義何在，並論及「合法罷工」此一核心主題中，國際勞工組織、各區域經濟組織之勞動規範，正足比較我國現有罷工制度下，政府如何在此一勞資爭議當中尋求合法罷工之界定標準和正當行使之程序。

書中蒐集了國際勞動組織（International Labour Organi-zation）之規範，從該組織背景與制度程序、公約與建議書等進行重點提要，以及關於在勞動爭議權之認定與規範，並接續介紹以人權為重之歐洲聯盟，以及我國所在亞洲地區之東南亞國家協會等區域性組織。舉出罷工具有較長經驗與歷程之先進諸國，如美國、德國與法國於合法罷工之界定，以及正當之行使程序，列舉其在罷工法制相關之特殊規範，包含對於特定職業類別之個別規定。然後再比較我國當前於行使罷工權利之現有規範與合法程序等，包含罷工之主體正當、目的正當、程序正當、手段正當等四項正當性原則。

最後，探討我國於罷工權方面的勞動法規之問題或困境，並附上我國現行合法罷工流程圖，勞資方於罷工活動時之注意事項及倒溯階段表等圖表，以供需者參考。為求實務上更具參考價值，也臚列我國罷工判決案例及見解。

▼《合法罷工—勞資爭議界定與行使程序》一書提供未來在「罷工事件」之處理與解決之道。（圖／永然文化提供）