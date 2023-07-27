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颱風假「下午宣布」最傻眼！　他憶北市曾16時放假：亂成一團

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲杜蘇芮颱風撲台，陸警持續擴大。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

中度颱風杜蘇芮持續逼近台灣，今晚東半部、恆春半島的雨勢還會更加劇，不少人都相當關心是否會放颱風假，有網友表示，記得以前小時候遇到颱風時，宣布颱風假都會又快又乾脆，但現在似乎都會拖到最後一刻才宣布，甚至早上都出門上班、上課後才宣布，貼文掀起熱議。

有網友在PTT發文，「幾點宣布放颱風假最靠杯？」現在宣布颱風假的時間都不一定，有時很早就宣布了，有時隔天才會宣布，「好一點的前一晚宣布，慢一點的凌晨，更慢的早上六點七點八點都有，人都出門快到學校了才跟你說放假」，還有另一種狀況是中午或下午開始停止上班上課，只好冒著大雨回家。

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貼文一出，網友認為「即刻放假」很誇張，「以前台北還發生過即刻放假的，回家塞爆」、「中午十二點，即刻停班停課」、「即刻放假真的靠北，冒大雨上班再冒暴雨回家」、「當然是中午12點，即刻停班停課」、「宣布即刻放假，大家手忙腳亂，交通全亂成一團」、「中午11點半宣布12點開始放假，此時風雨已大，風壓得機車騎士寸步難行，到處都是倒樹，還有招牌碎片漫天飛」。

另外還有人提到，下午宣布放假的也很傻眼，「下午5點宣布晚上6點停班停課」、「北市不是放過下午4點」、「下午3點放假，一堆家長沒辦法去接小朋友」、「下午放假的真的很受不了，通常那時候雨已經超大了」、「下午5點宣佈當天放假」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，放半天的最傻眼。（圖／翻攝自PTT）

多數網友認為，最晚早上6點前要宣布，「早上的話，6點還OK，太晚就不要了」、「出門前宣布都很爽」、「早上9點宣布不行，快到公司才說」、「早上7點後宣布最討厭，小孩都送上學了，又急著到學校接小孩，颱風天冒大雨被搞死」。

事實上，2018年的瑪莉亞颱風，北北基於上午9時與氣象局視訊會議，宣布下午4時起停止上班及上課，造成交通大亂，引起許多民眾抱怨，時任台北市長柯文哲受訪時表示，若重來一遍，會宣布晚上停班停課，而非下午4時，對於該次的錯誤，他坦言「我也學到一課」。

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