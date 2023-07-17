公車行駛地下道遭洪水滅頂！司機遺體今晨尋獲　遺孀同事曝感人事蹟

▲南韓忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道遭洪水灌入，消防當局17日凌晨發現公車司機遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從6月底迎來今年夏天的梅雨季，擁有龐大降雨量的「極限豪雨」導致各地傳出嚴重災情，其中忠清北道清州市五松地區一座地下道更被6萬噸氾濫的河水泥流灌入，導致至少13人死亡，包括一輛載有9至10人的公車，司機李某今（17）日凌晨被發現陳屍事故現場，他生前善良體貼，是一名備受稱讚的優良駕駛。

根據韓媒《韓聯社》、《中央日報》，位於忠清北道清州市興德區五松邑的宮坪第2地下道15日上午，慘遭美湖江（美湖川）潰堤氾濫的6萬噸河水泥流灌爆，約15至19台車輛被滅頂，消防當局在排水作業的同時進行搜救，目前確認該座地下道的罹難者為13人，死者遺體被送往清州聖母醫院，家屬在靈堂掩面痛哭、泣不成聲。

一名男性民眾A某透露，他70幾歲的胞姊是地下道的罹難者之一，想到姊姊便不禁紅了眼眶，他透露姐姐生性熱心助人、在當地擔任療養保護師超過10年，「她從一大清早就出門上班，沒想到卻遭逢洪水灌入地下道而受困的事故，姊夫接到我姊求救電話，就不斷勸她敲破公車窗戶逃生，然而附近卻突然傳出『鏜、鏜』巨響，之後電話就斷訊了。」

▼行車記錄器拍下滾滾河水泥流灌入地下道。



A某的姊夫在醫院靈堂穿上黑色喪服，他必須擔任喪主招待前來弔喪的賓客，此時默默不語的他，當聽到一名親友崩潰跌坐大哭，便再也難忍悲傷情緒、眼淚潰堤，轉頭痛哭。

A某顫抖著雙唇，「我姊平常根本不會搭那般公車，是因為剛好有路線類似的公車經過，她才搭上去。妹妹周六就要退休了，她為了要跟姊姊共度更多美好的時光，特地搬來清州住，怎麼會料到竟然發生這種事......。」

該輛在地下道慘遭洪水滅頂的紅色電動公車，是往返清州國際機場和五松站的急行路線747號，該輛公車的58歲司機李某在洪水灌進公車後，曾積極敲破車窗協助乘客逃生，最後他的遺體於17日凌晨1時25分被消防當局發現，送往清州醫療院安置，其實他生前是一名體貼乘客的優良駕駛，甚至每年還會自掏腰包開計程車載社區的老人出遊。

▲6萬噸洪水灌入地下道，消防當局陸續發現包括公車司機在內等罹難者遺體。（圖／路透）

李姓司機的妻子朴某（60歲）回想丈夫的最後身影，「他身上穿的衣服印有模範駕駛的Logo，因此遺體的身份非常好認，他儼然是模範、安全的代名詞，為了鼓勵生性誠實又體貼的他，每天他上班時我就會親自為他準備3餐便當，如今他再也吃不到了。」

朴某表示，丈夫每天出門上班是早出晚歸，事發當天的首班公車是清晨5時50分，然而丈夫都會趕在凌晨3點就會出門，「他每次出門前都會為我按摩，只有洪水爆發那天，他說身體很疲累，才沒有按摩......」

報導引述同事的說法，表示李某先前曾經是運送玻璃的貨車駕駛，自從轉換跑道改開公車至今已經滿10年，是一名資深且備受公司提攜的公車駕駛，且生性勤勞的他每天自告奮勇提早1個小時抵達公司，幫大家清掃辦公室，他生前曾因為優良駕駛而獲頒道知事獎、市長獎，「他個性爽朗，至今我仍印象深刻」。

李某的同事感嘆，「他二兒子今年10月就要娶妻了，家人們有多麼心痛啊......」

▲忠清北道清州市五松邑宮坪第2地下道15日上午遭6萬噸美川江河水氾濫灌爆淹沒，消防當局16日上午展開搜救。（圖／CFP）

另一名同事則補充，李某生前還曾擔任校園兒童交通管制的指揮志工，一大清早協助年幼學生過馬路，甚至考取計程車駕照後，每年開著計程車在社區老人至全國各地旅遊，「747號急行路線是公司的『門面』，獲頒優良駕駛的他被公司指派行駛該條路線」。

不過對於外界針對李姓駕駛改道行經地下道才釀禍的指控，同事們也有話要說，「李姓司機秉持著安全第一的理念，堅持將乘客安全再送至目的地，如果按照既定路線強行通過禁止進入的道路，那才更不負責任吧」。