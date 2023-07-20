酒醉女瞄準下體飛踢！計程車司機倒地不起　下秒又遭「踩頭」暴打

▲女乘客飛踢司機下體 。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友18日爆料稱，西安兩名男女乘客懷疑計程車司機繞路，下車毆打司機。女乘客被拍到，當場飛踢司機下體，致對方倒地不起。 19日，被打司機表示，自己身體多個部位損傷，鼻子骨折，正在治療。西安警方通報，兩名乘客因涉嫌尋釁滋事已被刑事拘留。

據《極目新聞》報導，影片中，一名女子疑似踢中男司機下體，司機倒地後，一名男子上前用腳踩住他的頭，女子又從背後踢了司機一腳。其間，兩人還辱罵司機，男子打司機耳光。正當兩人再次對司機施暴時，被現場的交警、城管人員阻攔。

7月19日，目擊者王男（化姓）稱，此事於18日下午發生在西安西延路一處立交橋附近。當時這裡有交警正在執勤，城管在巡查，一輛計程車突然停在路邊，司機下車向交警求助。乘客隨後下車追上司機並打罵，未見司機還手。

王男稱，司機疑似被女子踢中下體後疼痛倒地，並打電話報了警。交警、城管一直在勸阻打人者，但打人者情緒激動，仍繼續對司機施暴。現場疑似聞到打人者身上有酒氣，可能是喝多了，還差點和路人發生衝突。不久警察趕到現場，把一男一女帶走，司機被救護車拉走送醫診治。

▲男子狂打司機。（圖／翻攝自極目新聞）

王男表示，據他了解，涉事乘客懷疑司機繞路，在車上辱罵司機，司機擔心在車上發生衝突造成危險，看到路邊有交警便下車求助，沒想到二人追下車打罵。

19日傍晚，當事計程車司機現身受訪稱，經診斷，自己身體多個部位有損傷，最主要的是鼻子骨折，正在治療。目前，他身體狀態不好，腦袋一片混亂不便多說，相關資料已提交給計程車公司，公司正在幫他處理此事。

19日晚，西安市公安局公共交通分局通報，針對網傳「西安一名計程車司機被乘客毆打」一事，該局立即開展調查。經查，2023年7月18日18時許，劉姓男子（48歲）、蔡姓女子（32歲）酒後在西安市雁塔區小寨金沙國際路邊乘坐計程車前往雁翔路北口（青龍寺方向），計程車司機依據導航行駛至太乙路立交西南角時，劉男、蔡女無端質疑司機繞路，並對司機進行毆打。接警後，警員迅速出警趕赴現場對嫌疑人進行控制，司機已送醫治療。目前，犯罪嫌疑人劉男、蔡女因涉嫌尋釁滋事已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。