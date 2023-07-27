　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言侯友宜未來1個月民調　郭正亮：他的時間真的不多

▲國民黨總統參選人侯友宜出席「台灣要侯！台灣要好！」造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》公布2024大選7月民調，若是三腳督的戰況下，民進黨的賴清德支持度35.1%、民眾黨的柯文哲24%、國民黨的侯友宜19.9%，當中，柯文哲下跌4.6個百分點、侯友宜上升2.8個百分點。前立委郭正亮分析，侯友宜合理支持度應到25%，認為會有30%，不過侯友宜的時間真的不多。

郭正亮在《綠也掀桌》表示，假設賴清德都不會跌的狀況，或是另外未表態的不會變成表態，那柯侯兩人未來的消長，因為侯友宜的國民黨支持度一直偏低，合理的預期是，不是只有他跟韓國瑜，也看到各縣市長來站台，那就是國民黨縣市長的效應要怎麼凝聚。

郭正亮指出，國民黨要想到很多的方法，侯友宜合理的支持度到25%是有可能的，因為國民黨本來就是起碼也有25%的支持度，甚至應該會有30%，只是因為侯友宜的造勢活動現在偏少，比如說颱風來了，他就要回新北市顧，有一些政治性的動作，不管是文宣或是現有議題的發言就少了。

郭正亮表示，他覺得侯友宜恐怕要精心去設想他每個禮拜要做什麼，因為他的時間真的不多，而且他的對手，包括鴻海創辦人郭台銘，為什麼還不放棄，就是他在看你未來一、兩個月後的狀況。

ET快訊
超商浩克曾想「私下撤告員警」　1關鍵持續偵辦
甜甜圈杜蘇芮「眼牆置換」變醜！　強度有望再達巔峰
快訊／超商浩克遭警送辦！
李玟遺物找不回！　家人衝Bruce豪宅爆衝突
55歲國寶級音樂人　肺腺癌末驟逝！
快訊／殘殺16歲少女！　雙桶屍主嫌遭判「2個死刑」
快訊／本島陸警明早解除！　雙颱共舞時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

認基隆彈藥分庫尚未獲撥新式急救包　陸軍：但僅用於高裝檢說法不屬實

媒體稱賴清德國安團隊「不見小英人馬」　綠黨團：團隊有老將跟新兵

挺侯小雞倒戈郭台銘？　林金結稱「郭尚未宣布」：已跟黨報備過

金溥聰要他當King Maker　郭台銘批：「落後思想」怎會有人想當？

游淑慧「被黨內殺伐氛圍嚇到了」　羅智強嘆：相煎何太急

「類造勢」民眾喊總統好！郭台銘週日訪美　「給台灣阿銘機會」

716成拐點？侯友宜民調止跌、柯文哲下滑　她點關鍵：仇恨選舉遇瓶頸

賴清德稱不滿民進黨皆「認知作戰」？　柯志恩諷：誰最會心知肚明

勞保給付太低工鬥籲設基礎年金　行政院：通盤研議和規劃

挺侯大將林金結倒戈？　陪郭站台還發扇子「總統力挺郭台銘」

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

東京迪士尼高難度遊戲　４招技巧教你贏獎品！

認基隆彈藥分庫尚未獲撥新式急救包　陸軍：但僅用於高裝檢說法不屬實

媒體稱賴清德國安團隊「不見小英人馬」　綠黨團：團隊有老將跟新兵

挺侯小雞倒戈郭台銘？　林金結稱「郭尚未宣布」：已跟黨報備過

金溥聰要他當King Maker　郭台銘批：「落後思想」怎會有人想當？

游淑慧「被黨內殺伐氛圍嚇到了」　羅智強嘆：相煎何太急

「類造勢」民眾喊總統好！郭台銘週日訪美　「給台灣阿銘機會」

716成拐點？侯友宜民調止跌、柯文哲下滑　她點關鍵：仇恨選舉遇瓶頸

賴清德稱不滿民進黨皆「認知作戰」？　柯志恩諷：誰最會心知肚明

勞保給付太低工鬥籲設基礎年金　行政院：通盤研議和規劃

挺侯大將林金結倒戈？　陪郭站台還發扇子「總統力挺郭台銘」

SYM三陽「新電動機車」專利曝光　採中油換電系統、雙槍避震設計

颱風來襲牡丹水庫洩洪　恆春警主動巡視疏散民眾

美眾院通過台灣國際團結法案　反制中國法律戰

雕博控保母虐嬰認「抽K」又刪文　陳沂畫3重點：愈想愈毛骨悚然

日媒：日本政府將採ChatGPT技術　用於文書與分析

三星Q2晶片業務慘虧千億元　連2季虧損

消費者信心指數連3升！專家：AI是推手　但投資人要有風險意識

隔空就能按電梯！只要手指靠近按鍵　0.4秒就可開關樓層

大谷翔平不會交易轉隊！外媒提出2看法

認基隆彈藥分庫尚未獲撥新式急救包　陸軍：但僅用於高裝檢說法不屬實

米克斯喵偷吃罐頭太飽　站跳台空中發射嘔吐物

政治熱門新聞

快訊／北北基桃宣布：明正常上班上課

「兩岸密使」驟逝！　前文建會主委傳奇一生落幕

中部7縣市27日「萬安46號演習」取消

鄭家純酸單身要買失能險　陳沂揪團購

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

藍議員主張遷基隆彈藥庫被當地人否決　怒嗆民眾「是你討打！」

賴清德國安幕僚沒有蔡人馬　內幕曝光

吃堅果遭出征　網力挺徐巧芯

張善政遭控禮遇為子送機　航警局回應了

快訊／杜蘇芮暴風圈觸陸！　新北市災害應變中心強化三級開設

民進黨為何民調不墜？　媒體人：民眾又不是傻瓜

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」　不滿臉書被灌爆再回嗆

賴清德「四大支柱」有瑕疵？　賴陣營：刻意抹黑

更多熱門

相關新聞

打破仇女印象？柯文哲要成立姊妹選哲之友會　她點關鍵：見樹不見林

打破仇女印象？柯文哲要成立姊妹選哲之友會　她點關鍵：見樹不見林

民眾黨總統參選人柯文哲近期女性支持度下滑，外界解讀是過去仇女言論發酵導致。有媒體報導柯陣營將在8月舉辦北區姊妹台灣選哲之友會成立大會，要力破女性支持度下滑傳言。對此，北市議員苗博雅27日在民進黨團記者會中回應，柯文哲的方法見樹不見林，柯經常重用一些女柯粉，但政治立場不同的女性就叫人家去坐櫃檯，8年多來多少人提醒過他，但他始終沒有反省。

台英啟動經貿會談　綠委：跟進美國

台英啟動經貿會談　綠委：跟進美國

美反制陸扭曲聯大2758號決議　游錫堃：拆穿中共謊言

美反制陸扭曲聯大2758號決議　游錫堃：拆穿中共謊言

藍議員主張遷基隆彈藥庫被當地人否決　怒嗆民眾「是你討打！」

藍議員主張遷基隆彈藥庫被當地人否決　怒嗆民眾「是你討打！」

金溥聰「看不起」羅智強遭小雞反彈　侯競辦：金扮演好執行長角色

金溥聰「看不起」羅智強遭小雞反彈　侯競辦：金扮演好執行長角色

關鍵字：

國民黨民進黨2024總統大選民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

鳳梨被爆有女友還射後不理！

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面