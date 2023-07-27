預言侯友宜未來1個月民調　郭正亮：他的時間真的不多

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》公布2024大選7月民調，若是三腳督的戰況下，民進黨的賴清德支持度35.1%、民眾黨的柯文哲24%、國民黨的侯友宜19.9%，當中，柯文哲下跌4.6個百分點、侯友宜上升2.8個百分點。前立委郭正亮分析，侯友宜合理支持度應到25%，認為會有30%，不過侯友宜的時間真的不多。

郭正亮在《綠也掀桌》表示，假設賴清德都不會跌的狀況，或是另外未表態的不會變成表態，那柯侯兩人未來的消長，因為侯友宜的國民黨支持度一直偏低，合理的預期是，不是只有他跟韓國瑜，也看到各縣市長來站台，那就是國民黨縣市長的效應要怎麼凝聚。

郭正亮指出，國民黨要想到很多的方法，侯友宜合理的支持度到25%是有可能的，因為國民黨本來就是起碼也有25%的支持度，甚至應該會有30%，只是因為侯友宜的造勢活動現在偏少，比如說颱風來了，他就要回新北市顧，有一些政治性的動作，不管是文宣或是現有議題的發言就少了。

郭正亮表示，他覺得侯友宜恐怕要精心去設想他每個禮拜要做什麼，因為他的時間真的不多，而且他的對手，包括鴻海創辦人郭台銘，為什麼還不放棄，就是他在看你未來一、兩個月後的狀況。