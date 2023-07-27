杜蘇芮今最近！　偏南風下半天灌入「風雨最大」地區曝

記者陳俊宏／台北報導

杜蘇芮今天（27日）最靠近！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，今天颱風暴風圈會逐漸涵蓋到苗栗以南、花蓮以南，在颱風逆時針環流的帶動下，迎風面的東半部、恆春半島以及南部風雨將會最為明顯；南部雖然目前風雨還不大，但等到今天下半天之後，外圍的偏南風就會灌進南部。

吳聖宇表示，預估今天杜蘇芮將會逐漸擺脫呂宋島的地形干擾作用，在太平洋高壓的引導下，加速往台灣海峽內移動，上半天就會進入台灣海峽南部，下半天到夜間繼續往福建沿岸靠近，同時也是距離台灣西南沿岸最近的一段時間。

吳聖宇指出，依照目前的預報路徑看起來，颱風中心距離沿岸仍然保持在100公里以上，中心周圍風雨最強的10級風暴風圈範圍，應該都會在海面上通過，不至於直接進入陸地。

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▼杜蘇芮北上逼近台灣。 （圖／翻攝日本氣象廳）



吳聖宇分析，到了周五清晨，杜蘇芮將會經過澎湖西方海面，逐漸逼近金門西南方的福建沿岸，周五上午應該就會順利登陸並進入福建省上空，颱風強度減弱，暴風圈縮小，脫離台灣本島陸地，因此台灣本島陸上警報有機會在周五上午解除；外島澎湖、金門的陸上警報、台灣周圍海域的海上警報，則可能要等到下午或傍晚才有機會解除。

吳聖宇提醒，隨著颱風今天深入台灣海峽，暴風圈會逐漸涵蓋到苗栗以南、花蓮以南的大半個台灣陸地，在颱風逆時針環流的帶動下，迎風面的東半部地區、恆春半島以及南部地區的風雨將會最為明顯。

吳聖宇說，南部地區雖然目前風雨還不大，但是等到今天下半天之後，颱風來到台灣西南方海面並且持續北上，外圍的偏南風就會灌進南部地區，到時候嘉義以南的風雨就會明顯開始出現，並且一直持續到周五清晨過後，除了有機會出現大雨外，沿海地區預報的陣風也可能來到8-10級或以上。

▼杜蘇芮今最靠近台灣。（圖／翻攝RAMMB）



吳聖宇表示，北部包括桃園到大台北、宜蘭一帶的風雨，就比較是一陣一陣的型態，晚間以後隨著整體風向轉為偏南風，北部風雨有機會逐漸減小下來；中部目前來看仍會是這次颱風受影響最小的地方，今天下半天到晚間降雨雖然會有增多的情況，但預期整體雨量仍然不會很大，風力較為增強的地方則是以沿海區域為主，內陸地區的感受還是較為有限。

吳聖宇指出，周五隨著颱風進入福建內陸，颱風警報陸續解除，台灣本島風雨的狀況會趨於緩和，但金門、澎湖一帶的風雨將會持續較久的時間；尤其是金門地區，因颱風中心直接靠近的關係，強風豪雨的狀況可能會相當劇烈，而且至少要持續到周五的下午過後才會緩和，務必要特別注意。

吳聖宇分析，台灣本島則是以南部、東南部、恆春半島一帶仍可能有較大雨勢的機會，其他地方也還是會有些斷斷續續的短暫陣雨，不過整體降雨隨時間將會越來越減少，颱風的影響逐漸告一段落。