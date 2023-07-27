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嘉縣消防局救溺演練　空拍機搭配救生圈、拋繩袋、魚雷浮標

▲▼ 嘉縣消防局演練救溺宣導 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉縣消防局救溺演練 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

夏日炎炎，戲水是多數人的消暑首選，但每年暑期總傳出多起溺斃案件，不熟悉自救就可能致一人溺水雙雙溺斃慘劇，加上杜蘇芮颱風來勢洶洶，嘉義縣政府消防局宣導玩水安全，結合水上救生協會在馬稠後園區內推演防溺救生，縣長翁章梁及消防局長蔡建安呼籲記住「叫、叫、伸、拋、划」口訣，別因玩樂造成憾事。

▲▼ 嘉縣消防局演練救溺宣導 。（圖／嘉義縣政府提供）

統計嘉縣近年暑期救溺案，110年7至8月發生7件，發生最多位於六腳大排（2件），111年7、8月發生9件，最多位於北港溪（2件），水上救生協會理事長呂文正說，記住「叫、叫、伸、拋、划」原則，絕對不要貿然下水。

▲▼ 嘉縣消防局演練救溺宣導 。（圖／嘉義縣政府提供）

消防局今推演工業區人員失足跌落滯洪池，鹿草消防分隊立即通知分隊出動救生艇等器材搶救，分別演示器材及徒手救生，器材出動空拍機確認溺者方位，以救生圈、拋繩袋、魚雷浮標救人；若器材無法到達，則由消防隊員徒手拖曳溺者，若水流湍急溺者掙扎，就以無線電通報IRB橡皮艇快速抵達救援載回岸上，過程十分順利。

翁章梁說，暑假新聞常見溺斃事件傳出，縣府重視安全宣導完整演練求救過程，若發現有人溺水請第一時間撥打警消110及119專線，若在海邊可撥打118海巡專線，或手機緊急救援112求助，消暑找安全合法的水域泳池才是正道，台灣溪流暗流天氣變化大，大家要多注意安全。

▲▼ 嘉縣消防局演練救溺宣導 。（圖／嘉義縣政府提供）

颱風來襲，嘉縣府呼籲民眾做好防颱準備，勿輕易登山或至危險水域活動，消防局統計今年山難搜救次數至今已達21次，尤其天候不佳，應待颱風完全離去再開始活動，翁章梁也說，過往有幾起案例是警報一解除民眾趕著整理農田，卻不慎掉入大排溺水而亡，得不償失。

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