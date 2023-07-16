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嘉義縣消防局長交接典禮　局長呂清屆齡退休副局長蔡建安升任

▲▼ 嘉義縣消防局新任局長蔡建安佈達宣示暨交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣消防局新任局長蔡建安（圖右1）接任，原任呂清海屆齡退休(圖左1)。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局16日舉辦新任消防局長蔡建安佈達暨交接典禮，由縣長翁章梁親臨主持，消防署長蕭煥章等各級民代貴賓也都前來觀禮，原消防局長呂清海也於同日屆齡退休生效。

▲▼ 嘉義縣消防局新任局長蔡建安佈達宣示暨交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣消防局新任局長蔡建安佈達暨交接典禮，由縣長翁章梁親臨主持。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁於典禮中除感謝卸任局長呂清海警大50期畢業，自74年起於嘉義縣服務逾38年，對嘉義縣消防業務奉獻一生心力的辛勞外，也期許新任局長蔡建安能在既有良好根基上，持續穩健地帶領消防弟兄姊妹共同守護縣民身家財產安全。

▲▼ 嘉義縣消防局新任局長蔡建安佈達宣示暨交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，呂清海自民國107年11月就任，5年多來夙夜匪懈的為守護嘉義縣而努力，在鈺昌、春輝、昭惠等重大火災、葫蘆谷受困事件及COVID19疫情肆虐期間，消防局在呂局長的帶領下，除即時發揮防災應變專業，提供縣府妥善的應變建議外，也能帶領消防團隊逐一圓滿處理災害，讓縣民平安，救災人員也平安。

▲▼ 嘉義縣消防局新任局長蔡建安佈達宣示暨交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣消防局局長呂清海屆齡退休，接受局內同仁獻花致意。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，呂清海局長任內爭取了增加245名人力、超勤上限1萬9千元、嘉義縣災害應變中心暨特搜大隊、防災教育中心暨太保、嘉太、東石、大埔、義竹、民雄消防分隊等新建工程，更在轄內24部救護車均配置12導程心電圖機，也成立高級救護隊，除提升民眾急救成功率外也讓嘉義縣消防人員更能無後顧之憂，安心任事。

翁特別責成消防局，務必按照制度升遷並嚴禁拉幫結派，亦期許蔡建安局長能在良好的基礎下，發揮個人專業長才及經驗，以人本、關懷為出發點，提升消防、甚至嘉義縣整體的質與量，穩健帶領消防弟兄姊妹，結合義消等民力團隊力量，攜手同心，共同守護縣民的幸福與生命財產安全。

▲▼ 嘉義縣消防局新任局長蔡建安佈達宣示暨交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣消防局新任局長蔡建安。（圖／嘉義縣政府提供）

新任局長蔡建安是自臺灣警察專科學校限期服務警隊員做起的人才，學歷上按部就班的取得空大二專、南華大學學士、碩士及警大資格，經歷上則是從基層的警隊員歷練起，更曾至消防署歷練，自民國88年返回嘉義縣服務迄今，陸續擔任課長、大隊長、副局長等重要職務，十分熟稔嘉義縣甚至中央的整體消防發展歷程，學識及實務兼具，是接任局長職務的適切人選。

▲▼ 嘉義縣消防局新任局長蔡建安佈達宣示暨交接典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡建安說，特別感謝翁縣長給予機會、呂局長提攜照顧，未來將秉持翁縣長對消防局的要求，升遷按制度、嚴禁拉幫結派，以及勇敢超越、追求更好的理念，為縣民服務；同時消防局將依照三大願景持續向前邁進，第一、救災要重視紀律與平安，讓任務圓滿平安；第二、搶救要科技、創新；第三、救護需秉持專業、人本，未來將堅守三大願景，盼能大大提升消防同仁的士氣。

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