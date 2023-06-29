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漁業署推廣食魚文化全國巡迴　培養學童吃魚習慣

▲▼ 漁業署全國巡迴推廣食魚文化 首站抵達民雄國小 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲漁業署全國巡迴推廣食魚文化，首站抵達民雄國小。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動食魚文化，漁業署攜手地方政府在全國30所國小巡迴推廣，今(29)日在民雄國小舉行首場「2023鱻旅奇緣─大魚樂家」，由漁業署長張致盛及嘉義縣長翁章梁共同主持，生動戲劇表演及剃魚刺教學讓民雄國小孩子們成為「健康食魚小達人」。

▲▼ 漁業署全國巡迴推廣食魚文化 首站抵達民雄國小 。（圖／嘉義縣政府提供）

「大魚樂家」由漁業署委請財團法人台灣養殖漁業發展基金會執行，活動包含萬花筒劇團演出的鱻旅奇緣音樂劇，全國首創以音樂劇方式推廣食魚；隨後還有魚樂歌舞秀登場，張致盛、翁章梁、行政院政務顧問陳冠廷、民雄鄉長林于玲、縣議員林淑完、林秀琴、簡嘉億等人一同與師生們齊唱跳食魚歌，氣氛非常歡樂。

▲▼ 漁業署全國巡迴推廣食魚文化 首站抵達民雄國小 。（圖／嘉義縣政府提供）

張致盛及翁章梁還上演「挑魚刺Live吃播秀」，傳授孩子們挑魚刺的正確撇步，隨後進行有獎徵答，讓小朋友在輕鬆氛圍中認識豐富漁業知識。

▲▼ 漁業署全國巡迴推廣食魚文化 首站抵達民雄國小 。（圖／嘉義縣政府提供）

張致盛說，漁業署巡迴推廣邁入第六年，用寓教於樂的方式幫助學童了解台灣漁業，過去聽聞許多家長不煮魚是為了避免孩子吞到魚刺，因此今年將剃除魚刺教學融入活動，讓孩子們從小學會吃魚、愛上吃魚，進而促進漁業經濟。

▲▼ 漁業署全國巡迴推廣食魚文化 首站抵達民雄國小 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，現場許多小朋友都說喜歡吃魚，還樂於分享自己喜歡吃哪種魚，代表吃魚的文化沒有消失。透過活動讓孩子們從小就喜歡吃魚，學會如何挑刺，長遠來看可增加魚肉的需求，對漁業市場產生正面影響。

翁章梁進一步指出，嘉義縣沿海養殖漁業發達，孕育各類優質魚蝦貝水產品，東石蚵、新塭虱目魚、布袋鰻、義竹鱸魚、嘉義黃金烏魚子、好美里文蛤、台灣鯛及白蝦等都遠近馳名，歡迎全國鄉親購買，品質絕對一流。

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