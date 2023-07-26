160餘名大陳後代登島祭祖　椒江與台灣兩地書畫攝影聯展同步舉行

▲2023兩岸大陳鄉情文化節在疫後重啟。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

「2023兩岸大陳鄉情文化節」在疫情過後重啟，啓動儀式在浙江台州椒江（大陳島）舉辦，160餘名來自台灣的大陳後代及親屬、專家學者等齊聚島上，延續兩岸大陳人的血脈親情。此外，本屆活動還新增「椒江·台灣兩地書畫攝影聯展」及祭祖等活動，希望藉此活動拉進兩岸大陳民眾及後代的距離。

《中新社》報導，大陳島與台灣地緣相近、血緣相親——20世紀50年代，約1.5萬名大陳島居民遷至台灣各地，發展到如今的近15萬人。

參加活動的中華大陳同鄉總會理事長胡志偉表示，「我們經常吃食餅筒、炒糕、豬肉飯，父母都講台州話，延續了父母身上對大陳的情感，成年創業後，在台灣開了一家消防安全有限公司，名字就叫大陳消防。」

兩岸大陳鄉情文化節於2015年首次舉辦，已陸續在椒江及新北市舉辦10屆，累計參與的大陳後代及親屬約4300餘人次，逐漸在兩岸間形成「大陳鄉情文化」品牌，凝聚力及影響力逐漸擴展壯大。

椒江區委書記林強強調，當前椒江經濟更富活力、城市更具品質、社會更加和諧、環境更為宜人、治理更有溫度，「熱誠歡迎同胞多來走走看看、多獻計獻策、多提寶貴意見，感知椒江、樂享椒江、愛上椒江。」