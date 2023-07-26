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2024總統與立委選舉　桃園地檢署檢察長宣誓查賄「無底限」

▲桃園檢警調今天上午在桃園地檢署舉辦「反賄選首發記者會」，檢察長俞秀端呼籲全民起打擊賄選決心，以維護公平選舉。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園檢警調舉辦「反賄選首發記者會」，檢察長俞秀端呼籲全民起打擊賄選決心，以維護公平選舉。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

針對下屆總統、副總統與立委二合一選舉將屆，桃園地檢署今（26）日會同桃園市政府、警調、廉政署、移民署等單位在地檢署舉辦「即刻啟動、全面出擊」反賄選記者會，檢察長俞秀端宣誓查賄「無底限」、「無上限」、「無時限」之執法決心，籲請全民一起打擊賄選，以維護公平選舉。

這項反賄選首發記者會今天上午10時許在桃檢一樓大廳舉行，包括法務部督導參事林嚞慧、廉政署長莊榮松、桃園市政府政風處處長許志雲等人均出席，桃檢檢察長俞秀端表示，公正選舉是民主政治發展必要條件，也是建立廉能政府重要基石，希望市民朋友全力支持查賄工作，如有賄選情資，可撥打24小時專線：0800024099按4外，還可掃描桃檢QRcord，或撥打行動檢舉專線：0937-728793，均由檢察官親自接聽，過程完全保密，檢舉獎金最高可達1,500萬元，千萬不要為人情買票賣票，或為小錢接受賄選，因為將付出慘痛代價。

▲桃園檢警調今天上午在桃園地檢署舉辦「反賄選首發記者會」，檢察長俞秀端等人啟動查察賄選、全面出擊。（圖／記者沈繼昌攝）

法務部督導參事林嚞慧致詞時肯定桃園地檢署依照法務部頒訂「第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」揭櫫之「一個核心宗旨、三項強韌策略、六大策進作為」之工作綱領，秉持法務部「強力查賄就是最好的反賄選」為主軸，統合檢警調廉與移民機關力量，全力投入選舉查察工作，期望讓桃園地區選舉團隊均能擅其所長與發揮效能，達成端正選風及選賢與能任務。

▲桃園檢警調今天上午在桃園地檢署舉辦「反賄選首發記者會」，北科附工、永平工商師生分別以拳擊、跆拳道宣示反賄選與查察賄選決心。（圖／記者沈繼昌攝）

▲北科附工、永平工商師生分別以拳擊、跆拳道宣示反賄選與查察賄選決心。

會中由法務部等長官宣示反賄選決心，宣示啟動查察賄選之決心，會後在桃檢廣場，邀請包括北科附工、永平工商師生分別以拳擊、跆拳道宣示反賄、查賄與斬斷賄選之決心，市府交通、法務等各局處將集結桃市客運、計程車行，以醒目車體海報在選舉期間，穿梭全桃園市大街小巷，讓全體市民可以一望所及，宣誓桃園市府、檢警調反賄選決心無所不在。

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