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社會 社會焦點 保障人權

獨／奇景撤了！台中民宅「2台廂型車停屋頂」消失　結局揭曉

記者許權毅／台中報導

台中市北區一處民宅先前將2台廂型車「停在屋頂」引起熱議，不少民眾看見照片直呼是奇景，也擔心是否會有危險。經過多方協調，鄭姓屋主在7月初再花了5萬多元，主動委請吊車，將2台車子吊下來，並運送至南投山區擺放，屋內雜物也清理了大半。從空拍視角往下看，也證實「車位變回露台」，恢復正常。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一處民宅「頂樓雙車位」奇景，在7月初撤離。（圖／記者許權毅攝）

《ETtoday新聞雲》曾在6月報導，台中市北區東光二街一處民宅，屋頂被民眾發現有「雙車位」，從路邊就可看見一輛廂型車車尾卡在女兒牆，從高處遠眺更是神奇，其中一台廂型車停在露台上，另台則是有90%車身在露台，隱約露出一部分在建築外。

▲▼台中一棟民宅頂樓先前停放著2台廂型車，讓民眾全傻眼了。（圖／記者許權毅攝）

70多歲的鄭姓屋主當時透露，因為本身從事工程業，屋裡擺放許多材料、器具，2台廂型車因為沒有繼續使用，乾脆拿來當成另類小倉庫，原本擺放在路邊，但因為一直被開單，才會請吊車吊至頂樓。鄭姓屋主也說，房屋是鋼筋水泥做的，不認為有危險性。

台中市都發局曾指出，目測車體有90％都在住宅裡，沒有立即性危險，加上車體位置在私人住宅，無法強制移除，會研議法源，後續追蹤中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼屋主在7月初默默吊離2台廂型車，還給房屋正常模樣。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

近日颱風杜蘇芮逼近，各地也加緊做好防颱工作。記者實地走訪該棟民宅，想查看車輛狀況，發現2台廂型車已經消失，從空拍視角往下望，民宅變回「正常模樣」，一樓原本被鄭姓屋主擺滿材料，也僅剩下少量物品。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

據了解，鄭姓屋主在7月初主動找來吊車、大貨車，將車子吊下來後，運送至南投山區一處私有地擺放，依舊打算廢物利用到底。該處民宅奇景消失，卻也多了幾份安全保障。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

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獨／台中民宅「2台廂型車停屋頂」　奇景消失了

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