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社會 社會焦點 保障人權

女嬰猝死！疑刺青師老爸吸毒害的　嬤臉書護兒...質疑檢察官偏頗

記者陳宏瑞／高雄報導

刺青師彫博11個月大的女兒，2021年10月間送到保母家才2天，就因頭部嚴重受創、送醫後不治，體內還驗出K他命反應，檢方調查後，認定疑是彫博吸毒，讓女兒接觸到毒煙，才跌倒摔死，6月將蔡姓保母和吳姓丈夫處分不起訴。對此，蔡姓女嬰的阿公阿嬤在臉書發文，質疑檢方有利於家屬的證據都不採納，也強調會上訴到底。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲刺青師彫博找來友人到保母家討公道。（圖／翻攝自YouTube）

整起案件發生在2021年10月13日，在刺青界小有名氣的彫博將女嬰託付給高雄仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，怎料僅短短2天，孩子頭部就遭到重創，經送醫搶救後仍宣告無效死亡，彫博透過好友網紅鳳梨發聲，指控保母虐嬰致死，全案曝光後引起社會輿論譁然。

▲▼仁武虐嬰 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蔡姓阿嬤在臉書發文表達不滿。（圖／翻攝自蔡姓阿嬤臉書）

案發後不但有人跑到保母家撒冥紙、丟雞蛋，網路上也流出蔡姓保母遭私刑影片，影片曝光後，彫博也承認，「動手的人是我」，而彫博事發後也剃光頭髮，並在胸前刺上女兒圖案，引發各界熱議。

橋頭地檢署檢察官在後續偵辦過程中，採集了蔡姓保母、吳姓丈夫毛髮檢驗，發現兩人並無K他命反應，擴大偵辦後，在去年1月14日採集蔡男最長的頭髮送驗，卻檢出K他命反應，檢方依採檢時間回推，研判案發當時蔡男仍有施用K他命，因此研判女嬰應是在家中吸入K他命毒煙，才會造成體內驗出K他命反應，因此將蔡姓保母、吳姓丈夫處分不起訴，而蔡姓生父涉嫌過失致死、使未成年施用毒品的部分則另案偵辦中。

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲彫博（左）出面控訴保母施虐導致女兒死亡。（圖／資料照）

消息曝光後，不但輿論嘩然案情「大逆轉」，蔡姓女嬰的阿嬤、阿公也在臉書發文表達不滿，阿嬤認為「翻轉轉什麼」，她認為保母承認有出去沒事，把小孩給沒證照的照顧沒事，時間出入也沒事，連頭髮開刀時頭髮都理光光了（指女嬰），還取得3公分毛髮，請問毛髮哪裡來，種種不合理，「我會上抗（上訴）到底的」。

但女嬰的阿公阿嬤可能對案情有所誤解，因為法醫是採檢女嬰殘留的髮根、血液、胃內容物，驗出K他命反應，且根據法醫研究所報告，女嬰可能是從空氣吸入含K他命煙霧，造成鎮靜、錯覺、肌肉震氈、幻覺等作用，推測是副作用造成女嬰倒地受傷。

另一方面，彫博在案發後馬上剃光頭髮，但他的毛髮卻驗出K他命反應，不排除女嬰是吸入二手K他命毒煙，因此另案偵辦蔡姓生父涉嫌過失致死、使未成年施用毒品等罪。

對於女嬰阿嬤表示會上訴到底，檢方表示，女嬰的家屬目前尚未聲請再議。

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