台中市民幸福感近9成連3年奪冠　盧秀燕施政滿意度「六都第一」

▲盧秀燕施政滿意度「六都第一」，幸福感連3年稱霸。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台灣世界新聞傳播協會每年公布「22縣市有感施政大調查」，今年度近1萬4000人民調結果今(26)日出爐，六都當中，台中市長盧秀燕施政滿意度突破八成，拿下六都第一的金獎，拔得頭籌，另在11大施政項目中，台中收10金1銀大滿貫。

台灣世界新聞傳播協會今日於台大醫院國際會議中心舉辦全國縣市施政滿意度調查發布記者會暨贈獎典禮，由於市長盧秀燕因防颱整備坐鎮台中，由副市長王育敏代表北上領獎。

▲杜蘇芮颱風來襲，盧秀燕坐鎮台中，由副市長王育敏北上領獎。（圖／台中市府提供）



王育敏提到，台中市有幾項重大建設正在進行或規劃中，包括國際會展中心、綠美圖首次結合美術館及圖書館，還有台中巨蛋等，城市地標型的建設持續推動中；另外捷運藍線已獲交通部認可，就待行政院核定，增加台中交通大動脈；社會住宅與中央持續努力，預計以合蓋1.8萬戶為目標，要讓更多年輕人喜歡台中，遷居台中，未來台中市的人口會越來越多，期望能帶動整個中部甚至是台灣的發展。

主辦單位指出，幸福感等同於市民對施政成果的主觀感受，此次調查發現，台中市民幸福感接近9成，連續三年在六都獨占鰲頭。

「22縣市有感施政大調查」為每年進行的全國性大規模民調，今年邁入第五屆，調查內容除縣市長施政滿意度，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感,」，共11個施政面向。

本次調查由艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，針對台灣地區22 縣市20 歲以上的成人進行電話訪問，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，訪問期間自2023年5月24日至7月4日止，共成功訪問1萬3937 份有效樣本，除了金門縣和連江縣之外，在95%的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差介於正負3.5 至4.0 百分點之間。