快訊／彫博刪文！再發新聲明　「誰翻車還不知道」

記者張鈜閔／綜合報導

被控吸毒害死愛女的刺青師彫博怒轟「甘我屁事」突刪文，隨後重新發聲明，強調「公道自在人心」、「一切交給律師團」。

知名刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒，遭蔡姓保母虐待致死，案由好友網紅鳳梨PO文才曝光，身為父親的彫博按捺不住怒氣，找了3個朋友衝到保母家對其搧巴掌、踢踹，遭到起訴。

想不到今案情大逆轉，橋檢在調閱監視器畫面後發現，女嬰當時在客廳桌邊扶站時，突然向後傾倒，加上在女嬰體內驗出毒品，蔡姓生父毛髮也驗出愷他命，不排除是女嬰吸入毒煙摔倒，偵結後不起訴保母。

▲彫博再發聲明，強調「誰翻車還不知道」。（圖／彫博臉書）

新聞一出引發大量討論，就連當初出來幫友人讚聲的鳳梨也被憤怒的網友出征，要求向保姆一家人道歉，面對眾多質疑，彫博稍早也在臉書發表聲明，怒轟「我抽k跟在你家出意外到底有啥任何關聯？」並痛批判決太扯，強調絕對會上訴到底。

彫博的聲明被大量網友灌爆，有人嗆聲、也有人力挺，但稍早他將貼文刪除，並再度發文，口氣明顯較為和緩，他坦承剛剛是情緒發文，強調「公道自在人心」、「事情終究還沒結束」，他也再度對保姆一家嗆聲「以為這樣操作殺人沒事？ 風向變成我害的」、「呵…這場官司真的有的打了，一切交給律師團」、「誰翻車都還不知道」。

彫博新聲明：

公道自在人心

無聲勝有聲

事情終究還沒結束

真正水落石出。隨便大家如何評論

我不需要關版。以為這樣操作

殺人沒事？ 風向變成我害的

呵…這場官司真的有的打了

一切交給律師團

上一篇文是我情緒文

我真的不需要跟你們嘴來嘴去

誰翻車都還不知道