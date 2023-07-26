2年前神預測！高大成再曝女童恐長期吸毒煙霧：血管一撞就出事

記者鄧木卿／台中報導

知名刺青師彫博2021年指控11個月大的女兒，遭保母虐待致死，法醫高大成當時受訪就明確指出「虐待毆打機率是零」，如今檢察官調查結果出爐，竟和高的推論相符。高大成26日回顧此案表示，第一，女童才被照顧兩天，不可能就被虐待；第二，女童身上沒有五彩繽紛傷；第三，女童長期吸入父親的K他命煙霧，造成血管脆弱，一撞擊就出事。

▲11個月大的女童1年多前傳出保母虐待致死，高大成當時就根據3項原因，明確指出並非虐童。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

2021年10月13日，彫博將女嬰託付給有合格執照的蔡姓保母照料，不料才短短2天，孩子就因頭部重創身亡，他透過好友網紅鳳梨發聲，全案曝光後引發社會譁然。

一票網友氣炸要替女嬰討公道，前往蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋，經警方到場對空鳴槍後才制止，由於保母仍堅稱是女嬰自己摔倒撞到頭，彫博更直接找人動私刑，狂甩保母巴掌，數次將她推踹在地。

事發當時，法醫高大成從種種因素就直言「虐待毆打機率是零！」如今檢警調查結果出爐，女嬰解剖後在髮根、血液、胃部驗出K他命反應，懷疑女嬰吸入含K他命煙霧，產生鎮靜、錯覺、肌肉震顫的副作用，致使跌倒重摔，完全驗證高大成的「意外死亡」之說。

檢方最後將保母及其吳姓丈夫不起訴，彫博則因涉嫌過失致死、使未成年施用毒品的部分則另案偵辦中。

高大成下午在診所內受訪時回顧此案，他說，第一，保母才照顧兩、三天，很少有保母這麼快就毆打，一定是小孩吵鬧一陣子，吵得保母不耐煩了才動手。

第二，女童身上沒有五彩繽紛傷，也就是沒有全身性外傷，只有頭部外傷，通常受虐兒不是骨折，就是燙傷，而且雙手或雙腿內側會受傷，不會是外側，一定是天天被毆打，因此會造成傷口顏色深淺不一，先是紅色，接著是黑色、暗紫色，黃色，淡黃色。

第三，生父在家裡經常吸毒，且吸很長一段時間，讓一旁小孩也間接吸入揮發性的毒品煙霧，導致女童血管脆弱，一摔倒就很容易顱內出血。

高大成表示，女童解剖後發現體內有K他命，於是再回去找頭髮，毛髮殘留毒品的時間比較久，如果毒品是留在血液、尿液或胃內，1天就會排出體外。

生父在家裡經常吸毒，且吸很長一段時間，才會在女童頭髮採得到，吸毒會造成血管變化，血管發炎，智能不足問題，就說，他曾碰過小孩子在大人旁間接吸入海洛英，嚴重到口吃。