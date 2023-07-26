九頭身美女議員遭判10年6月！　戴寧喊「清白參政」：會再上訴

▲嘉義市議員戴寧。（圖／翻攝自戴寧臉書）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費，2022年3月13日遭羈押禁見，同年9月中旬獲交保，遭羈押期間由家人代替參選市議員並順利連任。嘉義地院26日下午宣判，判她有期徒刑10年6月，褫奪公權5年，可上訴。對此，戴寧發聲了，強調自己清白參政，會再上訴。

戴寧聲明全文如下：

在最近的一年三個月內，戴寧經歷了訴訟、選戰，還有我最親愛的父親離我而去。關於本次助理費案件，法院耗費長達一年的時間調查相關證據，原因就在於一開始偵查程序不夠完備，也讓我無法充份提出對我有利的證據，在訴訟程序中，前夫及特定助理的不實指控固然令人痛心，但選民熱情及對戴寧的支持也喚醒我對議員工作的初衷。戴寧曾經承諾選民，會用加倍的服務，來彌補前段日子的缺席，這個承諾，戴寧做到了，也不會因為一時的挫敗，停止服務的腳步！

雖然這個案件法院不採信我提出的有利證據，導致最終判決結果不盡如人意，然而透過這個案件，希望未來針對助理費的使用，能有更明確的規範；不管是行政或是司法方面，就助理費申報過程中有無違失的調查，也能有更一致性的標準，才符合法律公平性原則。最後，感謝一路支持戴寧的選民和家人，讓戴寧有信心向司法證明自己的清白，也希望選民能繼續支持戴寧走下去，今天只是地方法院判決的宣判，我會再提出上訴，因為戴寧清白參政、堅持付出是一輩子奮鬥的目標！