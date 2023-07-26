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社會 社會焦點 保障人權

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲：甘我屁事

記者張鈜閔／綜合報導

虐童案大逆轉！被控抽K害死自己愛女的刺青師彫博發聲了！

知名刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒，遭蔡姓保母虐待致死，案由好友網紅鳳梨PO文才曝光，身為父親的彫博按捺不住怒氣，找了3個朋友衝到保母家對其搧巴掌、踢踹，遭到起訴。

想不到今案情大逆轉，橋檢在調閱監視器畫面後發現，女嬰當時在客廳桌邊扶站時，突然向後傾倒，加上在女嬰體內驗出毒品，蔡姓生父毛髮也驗出愷他命，不排除是女嬰吸入毒煙摔倒，偵結後不起訴保母。

▲▼刺青師彫博稱11月大女兒遭保母虐死，今結果卻大逆轉。（圖／記者賴文萱攝）

▲刺青師彫博稱11月大女兒遭保母虐死，今結果卻大逆轉。（圖／記者賴文萱攝）

新聞一出引發大量討論，就連當初出來幫友人讚聲的鳳梨也被憤怒的網友出征，要求向保姆一家人道歉，面對眾多質疑，彫博稍早也在臉書發表聲明，怒轟「我抽k跟在你家出意外到底有啥任何關聯？」，並痛批判決太扯，強調絕對會上訴到底。

彫博臉書全文：

我抽k跟在你家出意外到底有啥任何關聯？
是啊你們一開始就想用這招
但沒想到判決那麼扯
不起訴！
你們網友其實要講啥對我一點影響也沒有耶
我確實身邊關係確實比較複雜
是啊 我就是混社會
然後勒
我再怎麼爛
我也是盡力在賺錢養家啦
女兒給母親帶 睡也睡奶奶旁邊
開刀注射哪些東西這些事也還沒真正調查
網友不需要跟我留言那些
翻車？可笑。
有腦的人一看就明白他們在幹嘛
我絕對上訴到底 你們網友不用問我要交代什麼
我是要交代什麼
事實人在他家出事
甘我屁事
 

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