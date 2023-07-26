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不斷更新／全台颱風假懶人包！屏東7鄉鎮晚間6時起停班停課

▲▼颱風。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風路徑圖。（圖／氣象局）

記者莊智勝／台北報導

杜蘇芮颱風來襲，東半部、恆春半島今(26日)雨勢越晚會越劇烈。中央氣象局表示，因颱風持續靠近，今日連中南部、澎湖都會陸續被納入陸上警戒的區域，明(27日)連南部地區都要嚴防大雨發生，屆時若風力或雨量預測達標，地方政府將視情況決定是否放颱風假。《ETtoday新聞雲》隨時為您關注、即時更新各縣市的停班停課狀況。

出稿時間1337

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台南市｜尚未宣布。

高雄市｜尚未宣布。

屏東縣｜屏東縣政府稍早宣布，根據中央氣象局預報資料，恆春半島、琉球鄉今(26)日晚上已達停止上班課標準，屏東縣恆春半島（含恆春、車城、枋山、滿州、牡丹、獅子）、及琉球鄉晚間6時之後，停止上班、停止上課。

宜蘭縣｜尚未宣布。

花蓮縣｜花蓮縣政府宣布，依據中央氣象局24小時雨量預測，花蓮縣雨量已達350毫米以上，另因0918地震造成土壤鬆動，玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等三鄉鎮26日下午起停班停課。

台東縣｜尚未宣布。

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ET快訊
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快訊／話題女王突認了秘婚！　老公身份曝光
快訊／屏東宣布！　7鄉鎮晚間停班停課
颱風來襲　還有55人去登山
最新風雨預測！花東達「放假標準」　3縣市山區雨量也達標
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快訊／開第一槍！　3鄉鎮下午停班課

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