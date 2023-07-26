SpeXial Teddy遭毆破相送醫畫面曝　警：臧芮軒勸架未鬥毆

記者張君豪／台北報導

前男團SpeXial成員Teddy陳向熙演出台劇《加油喜事》後知名度大增，6月20日凌晨他與同劇演員臧芮軒到台北市松山區某熱門酒吧喝酒，本以為是輕鬆的藝人私下聚會，未料卻衍生被打風波，陳向熙當時負傷從酒吧走出，且臉鼻帶有血，所幸在同行友人陪同送醫下並無大礙，送醫畫面26日曝光。

▲藝人Teddy日前在松山區酒吧遭人毆打受傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

Teddy經紀人回應媒體：「當天是跟《加油喜事》的演員聚餐，沒有喝酒，被隔壁桌的衝突莫名波及受傷，謝謝同劇演員照顧送醫。」Teddy當下被杯子砸到臉破相，不是流鼻血，臉還去醫院縫了幾針，目前就是好好休養。

轄區松山警方則證實發生這起衝突，警方指出，6月20日凌晨2時許接獲報案，指稱市民大道4段某店內發生酒客消費衝突，警方到場調查，Teddy當時在店內向別桌友人敬酒，但該桌一名蔡姓男子（30歲）疑似飲酒過多，不勝酒力，認為遭打擾，持酒杯朝Teddy頭臉狂毆，造成Teddy嘴角撕裂傷送醫。

調查發現，劇組女演員臧芮軒與蔡男陣營另名女子在場發生口角，但均是為了勸架，並未涉及鬥毆，蔡男則涉及傷害罪，遭警方帶回偵訊。

松山分局呼籲，民眾飲酒應適量，遇有糾紛應以理性合法途徑應對。遇有糾紛應循合法途徑解決，警方對於違法暴力情事定迅速依法究辦，以維護民眾安全。

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