驚悚片！女騎士撞捲聯結車底　警直擊衝向前大喊「停車」救命

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局警員日前執行交通整理勤務，發現1台聯結車右轉撞上機車，女騎士當場連人帶車捲入聯結車底，警員立刻衝上前去制止聯結車駕駛不要動，並將倒在車輪前的女騎士救出，事後發現，聯結車駕駛雖然沒有酒駕，但是之前因案被吊銷駕照，卻仍繼續開大車上路，也依規定開罰。

警方調查，北市大同區在17日上午8時許，49歲吳姓駕駛開聯結車行經民生西路要右轉環河北路，與直行的56歲胡姓女騎士發生擦撞，女騎士當場連人帶車捲進聯結車底，警員見狀立刻上前制止聯結車繼續往前行駛，才救出捲入輪胎前險遭輾過的胡姓女騎士。

警方立刻通知救護車將胡女送往醫院救治，所幸並無生命危險，警方也對49歲吳姓聯結車駕駛進行酒測，雖然酒測值為0，但是吳姓駕駛曾因酒駕被吊銷駕照，但還冒險開車上路，警方也依規定開單，並且交由交通裁決單位開罰。

▲女騎士捲入聯結車底（紅圈），警員即時喝阻前進，他無照駕駛身分曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，吳姓聯結車駕駛，在2010年駕照就被吊銷，但是仍繼續開車載貨，當天準備前往新北市載貨，才會撞上正要返家的胡姓女騎士，而此舉也涉及《交通安全處罰條例》汽車駕駛人駕駛聯結車、大客車或大貨車，駕駛執照業經吊銷、註銷仍駕車，可處4萬元至8萬不等罰鍰。

大同分局呼籲，駕駛人無法由肉眼直接看到或藉由後視鏡等間接看到的視野區為「視覺死角」，視覺死角因車輛的種類而有不同，其中大型車的視野死角較小型車輛大，意即代表危險性較高。

此外，大客、貨車除了視覺死角較大外，轉彎時的「內輪差」也容易導致事故發生，汽機車、自行車及行人於道路通行時應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視覺死角區域而發生意外，確保行車安全。