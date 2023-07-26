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完全不賣葷食、菸酒！　「全台5家蔬食超商門市」地點曝光

▲▼全家關渡慈濟店為全台最大蔬食超商門市。（圖／業者提供）

▲全台5家蔬食超商門市曝光。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為因應彈性蔬食飲食趨勢，有超商特意於全台打造「5家蔬食門市」，選中擁有高密度茹素族群的慈濟醫院、園區等地插旗，整間店從吃到喝皆僅販售蔬食產品，而像是葷食、酒類、菸品等，甚至是商品含有酒精成分通通不會導入，加碼還推出6款友善蔬食標示，以繽紛色塊標示區隔蔬食種類，提供蔬食主義者更貼心的選品服務。

▲▼全家關渡慈濟店為全台最大蔬食超商門市。（圖／業者提供）

▲▼關渡慈濟店提供超過1000項產品供消費者選購。

▲▼全家關渡慈濟店為全台最大蔬食超商門市。（圖／業者提供）

全家於慈濟醫院、園區分別打造「5間全蔬食超商」，有關渡慈濟店、新店慈濟店、花蓮慈濟店、花蓮大愛店及大林慈院店，店內僅販售蔬食相關產品，不提供葷食、酒類、菸品等品項，其中，關渡慈濟店為全台規模最大的蔬食門市，不僅導入2台海島型冷凍櫃，販售善菓集團5大品牌包括禪風茶樓、蔬慕、上善豆家、善菓屋、善菓蔬食之中西式冷凍蔬食商品，一共有近300款鮮食、逾1000項產品供消費者選購。

同步推出全新蔬食品牌「植覺生活」，從主食到飯後水果、點心等都有，以此解決蔬食族群易營養攝取不均、可購買商品有限及不易購買的消費痛點，並打造6款友善蔬食標示，將全素、奶蛋素、奶素、蛋素、植物五辛素等蔬食種類以繽紛色塊標示區隔，讓蔬食者識別更清晰易讀，十分貼心。

▲▼7-11與工研院合作在新竹打造全台首間「無人超商」。（圖／7-11提供）

▲▼7-11與工研院合作在新竹打造全台首間「無人超商」。

▲▼7-11與工研院合作在新竹打造全台首間「無人超商」。（圖／7-11提供）

另，7-11近日也找來工業技術研究院合作，首度把7-11「OPEN POINT生態圈」串聯工研院「拿了就走解決方案」，以「易體驗」、「可複製」、「高營運」等3大特色，打造全台首家24小時開張、沒有母店相鄰的無人超商「X-STORE 7」。

「X-STORE 7」為目前全台坪數最小的X-STORE，進駐新竹工研院89館宿舍內，店內提供超過300款商品，無論是鮮食、麵包、乳飲品、零食、糖果、日用品到保健食品，甚至連地方特色名特產、CITY CAFE現煮咖啡通通都有，且最快35秒就能自製1杯CITY CAFE、餐點嗶一下即可自動微波。

至於該如何進入X-STORE 7消費、結帳？7-11表示，只要在入口閘道，持智慧手機開啟OPEN POINT APP內X-STORE專屬QR Code，掃碼後即可快速入店，並藉由人機綁定匿名式追蹤消費行為，透過「影像」、「重量」、「多重感測」3大智能系統，自動偵測、即時分析顧客從貨架上拿走的商品項目、數量，自動存入顧客專屬的雲端購物籃，離店前透過手機確認個人購物清單並完成「手機自助結帳」即可一秒離店。

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