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今天就買！超商咖啡新品「買1送1」爽喝　限時6天衝了

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY PRIMA首度推出「冰精品生椰厚拿鐵」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就買！就有超商首度開賣最新「冰精品生椰厚拿鐵」，選用比一般椰奶更香濃滑順的「厚椰奶」，搭配帶有柑橘與玫瑰甜香的精品咖啡，入口椰香冰爽、咖啡香醇，今（26）日起還可享買1送1，趕快把握便宜嚐鮮。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「咖啡買1送1」優惠，今（26）日起至8月1日止，CITY PRIMA新品「冰精品生椰厚拿鐵」可享買1送1，活動期間每日限量2000組，限線上支付，每人每日可限購2組，售完為止，可兌換至2023年8月31日。

▲▼7-11首度推出CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」。（圖／7-11提供）

▲CITY PRIMA冰精品生椰厚拿鐵即起可享買1送1。

7-11 CITY PRIMA首度推出「冰精品生椰厚拿鐵」，選用東南亞沿海30年以上老樹椰子鮮榨椰子水及椰肉調製而成的「厚椰奶」，搭配擁有柑橘與莓果甜香的衣索比亞古吉精品咖啡，入口椰香冰爽、咖啡香醇。

▲▼CoCo酪梨系列回歸。（圖／CoCo提供）

▲酪梨手搖杯回來了。（圖／CoCo提供）

狂被敲碗的「CoCo酪梨系列」終於回來了，首推經典「酪梨布丁牛奶」，嚴選酪梨打成果泥後加入牛奶、布丁，打造超濃郁滑順口感，每一口都能喝到濃濃奶香結合布丁的咕溜口感，加碼還有這杯消暑「酪梨百香果昔」，同樣選用酪梨果泥搭配酸甜百香果，趕緊衝指定門市開喝一波。

▲▼CoCo。（圖／翻攝CoCo臉書粉專）

▲有販售酪梨系列飲品門市一次看。（圖／翻攝CoCo臉書粉專）

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