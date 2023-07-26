大學正妹超商實習常出包！老鳥怒嗆：再犯陪上床　真帶回家性侵

▲大學正妹到超商實習被師傅拐上床。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名大學正妹小莉（化名）去年暑假到超商擔任實習生，因工作狀況百出，負責帶她工作的呂姓店員（29歲）經常幫她善後，後來更直接對小莉說如果再犯錯就要陪他上床，後來呂男真的把小莉騙回家中性侵得逞，小莉不甘受辱報警提告，呂男也被起訴，法院審理期間，呂男趕緊拿出30萬元和解，法官考量他犯後態度尚可，依權勢性交罪判徒刑8月，緩刑3年。

判決指出，小莉是學校與超商合作的實習生，在去年暑假期間到超商工作，但一直無法進入狀況，工作常常出包，負責帶領小莉的呂男則是有經驗的店員，只好常幫小莉「擦屁股」。

後來呂男跟小莉說「如果再犯錯就要陪我上床」，結果小莉出包的情況還是沒有改善，去年7月20日晚上0時許，呂男就把小莉找到自己家中，一開始還拿不明藥丸要給小莉吃，小莉不肯，但呂男還是趁機對小莉伸出魔爪，性侵得逞，小莉則因為擔心自己在超商實習工作受影響，不敢反抗。

小莉事後不甘受辱，報警抓了呂男，呂男坦承小莉在公司是屬於他帶的人，也坦承有發生性行為，但否認是利用權勢關係，也沒有違反小莉的意願，但檢方認為，呂男對小莉有業務上監督的關係，因此仍依權勢性交罪將他提起公訴。

法院審理時，呂男坦承犯行，並拿出30萬元與小莉和解，也馬上付清，法官考量他犯後態度尚可，小莉也具狀請求從輕量刑，因此判吳男徒刑8月，緩刑3年，參加法治教育3場，全案可上訴。