老翁直腸癌手術失血亡！家屬見「屍檢報告」崩潰：根本沒有直腸癌

▲醫院判定老翁罹患直腸癌晚期，真相卻跌破眼鏡。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸日前發生一起醫療悲劇！一名74歲老翁做直腸癌手術，因為失血過多死亡，但屍檢報告指出，他沒有直腸癌，這讓家屬難以接受，認為是醫療事故害死他，但院方也有話要說。

據《澎湃新聞》報導，74歲的王男在做直腸癌手術時，失血過多身亡，雲南維權司法鑑定中心進行驗屍後，發現他有肝臟轉移性腺癌、急性腸胃炎等，但並沒有直腸癌，沒有看到癌細胞擴散，符合失血休克的死亡特徵。對此，家屬認為這是醫療事故，因為院方對患者診斷不明，導致手術中發生事故，應該要負責。雲南省腫瘤醫院表示，這是醫療意外，他們不認同那份報告，王男確實患直腸癌，而且已是晚期，符合手術規範。

醫療組的組長楊之斌表示，王男因為腫瘤無法一次清除，經討論後進行第2手術，但因為手術結構複雜，過程中意外出血。據了解，雙方對於鑑定結果有異議，會再經由醫療當局再鑑定，目前正等待結果。

此文曝光後，網友紛紛留言「最後一次手術不該做，做好了是應該的，做不好，患者家屬會讓你吃不完兜著走」、「和我爸同一個名字，我父親也是腸癌轉移了，也是74，這個世界上的巧合還真多啊，不同的是，他不是在手術室去世的」、「人命關天，豈能草草了事，要追究刑事責任，及賠償，嚴打醫院過度醫療，和醫療事故，制定相關政策必須讓醫院和醫生擔責，才能讓生命得到保障」。

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