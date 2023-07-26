國道遇「史上最貴貨櫃屋」！眾人驚：會跑的陶朱隱園　超狂價格曝

▲原PO國道巧遇「史上最貴貨櫃屋」，網友狂勸他最好離遠一點。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／趙蔡州報導

大家開車時若看見「前方有超跑」，可能下意識會閃遠一點，深怕一不小心擦撞就賠大了。有網友近日分享一張照片，他開車行經某高速公路時，看見前方有一輛載著貨櫃的拖板車，認為該貨櫃很適合買來露營使用，不過其他網友看了照片後，卻建議他最好離遠一點，因為該車子是「移動的陶朱隱園」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，內容可以看見，拍攝地點位在國內一處高速公路上，前方一輛拖板車上載著一個印有「ASML」4字的貨櫃，由於該貨櫃呈現房屋形狀，讓他看了忍不住說，「這種像房子（形狀）的貨櫃屋不知道貴不貴，買一個來露營用應該是不錯」。

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不過其他網友看了照片後，紛紛建議原PO最好閃遠一點，有人說「撞他，比撞超跑還刺激」、「這個弄壞了，祖宗十八代都賠不完」、「超額險沒有保到破幾億，不要靠近」、「路上跑的陶朱隱園」、「移動的陶朱隱園」、「第一次看到台灣Gdp在路上跑」、「凡人改變股市的機會來了」、「撞下去明天跌停板」。

▲網友回應。（圖／翻攝自路上觀察學院）

ASML是荷蘭「艾司摩爾公司」的英文縮寫，ASML是目前全球最大的半導體設備商，專門生產積體電路的核心裝置光刻機，在世界同類產品中有90％的市佔率，而14奈米製程以下的市佔率更達到100％。

ASML生產的Twinscan NXE:3400系列光刻機，是目前世界上精度最高，生產效率最高，應用最廣泛的光刻機，新機一台要價約1.5億美元（約新台幣46.9億），而ASML最新研發、預計今年至明年開始交貨的Twinscan EXE:5000新型光刻機，一台要價約3.4億美元（約新台幣106億）。