求婚瞬間變悲劇！女子剛接受求婚　下秒墜落32公尺高懸崖

▲男子求婚成功沒多久,下秒便發生悲劇。(圖/取自免費圖庫Pexels)

記者楊庭蒝/綜合報導

在土耳其發生了一起令人傷心的意外事件,一名即將結婚的女子在男友向她求婚後不久,不幸因滑倒墜落懸崖,讓這場浪漫的求婚卻變成了悲劇。

據外媒報導,尼扎梅汀·古爾蘇(Nizamettin Gursu)計劃在土耳其西北部城市卡納卡萊(Canakkale)的一處著名風景區,和女友耶西姆·德米爾(Yesim Demir)求婚。這處風景區以在懸崖邊賞落日聞名。

據報導,古爾蘇如願以償地求婚成功,隨後回車內取慶祝的食物和飲料,準備和女友在風景區的懸崖邊慶祝,這時卻聽到女友的慘叫聲,他心急如焚地趕回去,卻發現剛變成未婚妻的德米爾已經墜落32公尺高的懸崖。

德米爾在墜崖後醫護人員馬上趕往現場,但經過45分鐘的搶救後仍然不幸離世。

據悉,這處風景區雖以賞日落聞名,但路況並不好,懸崖邊也沒有任何如柵欄般的保護裝置。古爾蘇表示,選擇在這裡求婚是為了創造浪漫的回憶,兩人都有飲酒,但沒想到事情會變成這樣。

Horror as Yesim Demir, 39, slips and plunges 100 feet to her death while celebrating her engagement with a clifftop picnic https://t.co/dDTEGRbHJ2 pic.twitter.com/5djkXq3USt