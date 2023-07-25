求婚瞬間變悲劇！女子剛接受求婚　下秒墜落32公尺高懸崖

▲男子求婚成功沒多久，下秒便發生悲劇。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊庭蒝／綜合報導

在土耳其發生了一起令人傷心的意外事件，一名即將結婚的女子在男友向她求婚後不久，不幸因滑倒墜落懸崖，讓這場浪漫的求婚卻變成了悲劇。

據外媒報導，尼扎梅汀·古爾蘇（Nizamettin Gursu）計劃在土耳其西北部城市卡納卡萊（Canakkale）的一處著名風景區，和女友耶西姆·德米爾（Yesim Demir）求婚。這處風景區以在懸崖邊賞落日聞名。

據報導，古爾蘇如願以償地求婚成功，隨後回車內取慶祝的食物和飲料，準備和女友在風景區的懸崖邊慶祝，這時卻聽到女友的慘叫聲，他心急如焚地趕回去，卻發現剛變成未婚妻的德米爾已經墜落32公尺高的懸崖。

德米爾在墜崖後醫護人員馬上趕往現場，但經過45分鐘的搶救後仍然不幸離世。

據悉，這處風景區雖以賞日落聞名，但路況並不好，懸崖邊也沒有任何如柵欄般的保護裝置。古爾蘇表示，選擇在這裡求婚是為了創造浪漫的回憶，兩人都有飲酒，但沒想到事情會變成這樣。