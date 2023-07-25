美列制裁黑名單　陸企「長江存儲」涉來台挖角！檢調大搜索

▲因美中晶片大戰遭到美方制裁的長江存儲公司，捲入違法來台設立公司從事業務案。（示意圖／Pixabay）



記者劉昌松／台北報導

檢調獲報，楊姓、董姓2名男子，涉嫌分別從2015年、2017年起，為包括去年才遭美國列入封殺黑名單的「長江存儲」等大陸企業，在台招募科技研發人才，違反《兩岸人民關係條例》未經許可在台從事業務活動的限制，台北地檢署2組檢調人力25日共兵分10路展開搜索，預計約談楊、董等3名涉案台籍人士到案釐清。

「長江存儲」是中國記憶體晶片龍頭製造廠，2016年7月間成立，公司專注於3D NAND閃存設計製造一體化的IDM集成電路企業，同時也提供完整的存儲器解决方案，但在2022年間的美中晶片大戰中，被列入美國封殺的黑名單，長江存儲取得零組件的採購途徑因此遭限制。

檢調獲報，早在遭美國封殺前，長江存儲就已經透過董姓男子在台設立公司協助招募人才，董男另外涉嫌在2019年間，為後來加入長江存儲生產聯盟的「北京特納飛」在台延攬相關設計人才。

至於楊姓男子則是在2015年間起，為從事碳奈米管、石墨烯生產的「江蘇天奈科技公司」在台設立公司挖角研發人員，專案小組認為董、楊等人都涉嫌違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》中，未經許可在台從事業務活動的規定，分別指揮調查局高雄市調處、新北市調處展開搜索約談。